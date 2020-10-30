全球Q3手機出貨三星遙遙領先 小米成長最大

周五 (30 日) 市場研究機構 Canalys 發布全球手機市場第三季報告，第三季全球智慧手機市場出貨量年減 1%，達 3.48 億支，季增 22%。而在印度市場的推動下，三星以出貨 8020 萬支重回全球智慧手機市場銷售冠軍，華為則下滑至第二。

另一方面，小米手機出貨表現在第三季最亮眼，年增 45%，達 4710 萬支，小米出貨量成長幅度為全球前五大品牌最高，市佔率首度進入前三。

相較之下華為第三季智慧手機出貨量年減 23%，達 5170 萬支，排名第二。同時，第三季小米出貨量比去年同期上升 1460 萬支，華為出貨量則下滑 1510 萬支，反映出小米幾乎取代華為所有失去的市佔率，反映法人圈對小米成為華為禁令下最受惠手機品牌的預期。

(圖片: AFP)

Canalys 指出，第三季全球智慧手機出貨量共 3.48 億支，年增 1%，但與第二季相比上漲 22%。前 5 大品牌中，三星、小米和 Vivo 手機出貨都出現年成長。除了華為出貨量大跌外，蘋果並未在 9 月推出新機，也使得手機出貨量呈現衰退。

Canalys 指出小米積極地增加生產目標，已順利拿下華為所失去的部份，特別在歐洲市場更為明顯，小米在歐洲出貨量年增 88%，而華為則衰退 25%。不過，Canalys 認為小米仍將面臨 Oppo、Vivo 的挑戰，特別是兩個中國品牌都將目光放在東南亞及歐洲市場。

雖然第三季智慧手機市場回溫，但 Canalys 也指出歐洲疫情再度惡化，歐洲多個國家重新啟動封城政策，而第二波疫情也限制政府刺激經濟的成效，第三季智慧手機市場可能只是短暫反彈。