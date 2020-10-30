〈紐約匯市〉疫情兇猛、ECB暗示擴大寬鬆 歐元刷新1個月低點 美元強勢 

歐洲央行 (ECB) 表示 12 月將進一步放寬貨幣政策，導致歐元急貶，歐元兌美元周四 (29 日) 觸及至四周低點。美國公布第 3 季亮麗的 GDP 數據，長期而言有利美元，美元表現強勢，對傳統避險貨幣瑞士法郎、日圓都走高。

歐洲第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情來勢洶洶，可能在冬季來臨前擊垮歐洲，法國、德國不約而同下令實施新的封鎖措施。ECB 周四雖然按兵不動，但承諾在 12 月的會議中採取進一步行動，以遏制疫情衝擊。

歐元兌美元貶值 0.6% 至 1.1671 美元，盤中一度觸及四周低點 1.1650 美元。歐元兌日圓也貶 0.3%，報 122.14 日圓。

富國銀行利率策略師 Erik Nelson 說：「觀察利率市場的價格走勢，某些遠期利率預期進一步下滑，市場解讀 ECB 的言論在暗示將進一步降息。我們將看到整個歐洲的挑戰，更多的封鎖和防疫限制措施，比美國更嚴重。這是一場讓歐元承受壓力的完美風暴。」

歐洲染疫人數快速增加，加上美國大選即將到來令投資人戒慎恐懼，導致股市出現 6 月以來最嚴重的拋售，形成美元的支撐。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，周三紐約尾盤上漲 0.5% 至 93.942。歐元是美元指數占比最重的貨幣。

美元兌日圓從稍早觸及的五周低點反彈，美元兌瑞郎一度站上 0.9172 瑞郎的三周高點。

美國周四公布亮眼的經濟數據，第 3 季 GDP 季增年率達到 33.1%，為 1947 年有紀錄以來最快增速。此外，截至 10 月 24 日為止一周的首次申請失業救濟金人數為 75.1 萬人，低於前一周的 79.1 萬人。

Cambridge Global Payments 市場策略師 Matthew Eidinger 表示，雖然經濟數據看起來很健康，但宜先抱持保留態度，舉例來說，美國確診人數增加可能意味著更多的防疫措施，這可能會打擊經濟復甦。

美國傳染病學權威佛奇 (Anthony Fauci) 對美國疫情悲觀，預料未來幾個月內將面臨「巨大痛苦」。他警告，美國防疫方向錯誤，倘若再不改變，可能會在負壓隔離 (ICU) 病床供應等方面陷入困境。

英鎊兌歐元保持漲勢，反映歐洲各國重啟經濟封鎖措施的衝擊，但對避險的美元走軟，盤中一度跌抵 10 日低點 1.2901 美元。

CIBC G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 說，英鎊兌歐元升值是受到 ECB 會議的影響，至於英鎊兌美元的走勢，主要受到風險偏好左右。

英國住房大臣 Robert Jenrick 表示，雖然德、法再次啟動防疫封鎖措施，但英國想避免二度封鎖全國並非無可避免。

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