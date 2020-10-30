美疫情飆新高 川普堅持疫情正降溫

週四 (29 日) 美國總統川普堅稱，美國疫情已轉危為安，但熱騰騰出爐的數據並不站在他那邊。

美國疫情持續惡化，47 個州新增確診呈上升趨勢，在過去 24 小時內，美國新增確診病例超過 81000 例，有 27 個州通報逾千個新病例，七日平均新增確診數已連續 26 天揚升，並且在週三首次超過 74,000。住院患者有 45045 人，創 8 月 14 日以來新高，比一個月前增加約 50%。

隨著大選日逼近，美國總統川普在造勢場上對支持群眾表示：「不過，你知道重點是什麼嗎？你 (新冠患者) 會變得更好，你會變得更好。如果我都能變得更好，那麼任何人都可以變得更好。而我會很快變得更好。」

川普強調美國疫情到了降溫拐點，他對疫情惡化的大量媒體報導感到不滿，然而競選對手、民主黨人拜登 (Joe Biden) 則採取截然不同角度。

拜登在德拉瓦州造勢場合上對支持群眾表示：「我不會以一個按鍵就能結束疫情的錯誤承諾來競選。但我可以向你們保證的是，我們從第一天開始就會做正確的事情，我們的決定將基於科學，將誠實地對待美國人民。」

白宮科學與科技政策辦公室 27 日公佈川普執政下帶來的五大科學成就，其中一項就是自豪川普總統正終結新冠疫情。

白宮發言人 Kristina Baum 受訪時提到，這份報告重點強調川普政府以終結疫情作為首要任務，是值得彰顯的成就。

外媒總編輯 Chris Cillizza 警告，首先川普確認後接受的治療高達 10 萬美元，這不是一般人就能達到的事情，第二川普不是醫生，不能對他的言論給予過多信任，第三所有數據都清楚地表明，並不是每個人都會變得更好。