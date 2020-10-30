〈財報〉核心廣告業務強勁 Alphabet Q3獲利營收均亮眼 盤後漲逾8%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四 (29 日) 盤後公布第三季 (9/30 止) 財報，拜線上廣告支出回升之賜，獲利營收均遠勝預期，盤後股價一度漲逾 8%。執行長 Sundar Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布雲端業務的營業利益。
公司執行長 Sundar Pichai 在電話會議上表示，「今年，包括本季，都顯示了谷歌創始產品『搜尋』對大眾的價值。」
Alphabet 也跟上亞馬遜提供投資者更多細節的腳步，Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布其雲端業務的營業利益。
「從 2020 年第四季開始，我們將把谷歌雲端劃分成一個獨立報告的部門，透過區分部門，您將可另外看到我們投資規模的資訊，這有助於衡量我們在創造可持續價值的未來幾年中所取得的進展。」
財報關鍵數據
- 調整後 EPS(不含一次性項目) ： 16.40 美元 vs. 11.29 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 營收：461.7 億美元 vs. 429 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)
- 流量獲取成本 (TAC)： 81.7 億美元 vs. 76.6 億美元 (根據 StreetAccount)
- 雲端營收：34.4 億美元 vs. 33.2 億美元 (根據 StreetAccount)
- YouTube 廣告營收：年增 32% 至 50.4 億美元 vs. 43.9 億美元 (根據 StreetAccount)
- 廣告總營收：371 億美元 (去年同期為 338 億美元)
- YouTube 廣告營收：年增 32% 至 50.4 億美元 vs. 43.9 億美元 (根據 StreetAccount)
- 搜尋和其他：年增 6% 至 263.38 億美元
核心廣告部門在新冠疫情期間因顧客撤回支出而嚴重受創，令第二季營收有史以來首次下降，但第三季又全面超出預期，其結果顯示核心廣告營收強勁反彈，先前對搜尋廣告緊縮的擔憂並未實現，因「搜尋和其他」廣告類別年成長了 6%。
此前， Pinterest (PINS-US) 和 Snap (SNAP-US) 也因廣告業績驅動而公布了強勁的財報。
財務長 Ruth Porat 表示，這一上升是疫情期間 Google Play 參與的結果，「有跡象表明，用戶行為已經開始返回正常水準。」
與此同時，「其他賭注」營業虧損 11 億美元，較去年同期的虧損 9.41 億美元增加。
壟斷爭議
近期司法部以涉嫌壟斷搜尋市場為由，提告公司，對此 Pichai 在電話會議上評論，「關於司法部的訴訟，我們相信，我們的產品正創造巨大的利益，我們有信心能說服法官。公司的工作重點依然在持續打造大眾熱愛且重視的搜尋產品。」
Alphabet 高層提到，YouTube 擁有超過 3000 萬首音樂，且付費用戶和 YouTube TV 訂閱戶已有 300 萬人以上。
Porat 提到，自 3 月中旬以來，YouTube 上冥想指導的影片觀看量增加了 40%，另外，口罩製作教程的影片觀看次數超過 10 億次。