〈財報〉核心廣告業務強勁 Alphabet Q3獲利營收均亮眼 盤後漲逾8%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四 (29 日) 盤後公布第三季 (9/30 止) 財報，拜線上廣告支出回升之賜，獲利營收均遠勝預期，盤後股價一度漲逾 8%。執行長 Sundar Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布雲端業務的營業利益。

公司執行長 Sundar Pichai 在電話會議上表示，「今年，包括本季，都顯示了谷歌創始產品『搜尋』對大眾的價值。」

Alphabet 也跟上亞馬遜提供投資者更多細節的腳步，Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布其雲端業務的營業利益。

「從 2020 年第四季開始，我們將把谷歌雲端劃分成一個獨立報告的部門，透過區分部門，您將可另外看到我們投資規模的資訊，這有助於衡量我們在創造可持續價值的未來幾年中所取得的進展。」

財報關鍵數據

調整後 EPS(不含一次性項目) ： 16.40 美元 vs. 11.29 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：461.7 億美元 vs. 429 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

流量獲取成本 (TAC)： 81.7 億美元 vs. 76.6 億美元 (根據 StreetAccount)

雲端營收：34.4 億美元 vs. 33.2 億美元 (根據 StreetAccount)

YouTube 廣告營收：年增 32% 至 50.4 億美元 vs. 43.9 億美元 (根據 StreetAccount)

廣告總營收：371 億美元 (去年同期為 338 億美元)

YouTube 廣告營收：年增 32% 至 50.4 億美元 vs. 43.9 億美元 (根據 StreetAccount)

搜尋和其他：年增 6% 至 263.38 億美元

核心廣告部門在新冠疫情期間因顧客撤回支出而嚴重受創，令第二季營收有史以來首次下降，但第三季又全面超出預期，其結果顯示核心廣告營收強勁反彈，先前對搜尋廣告緊縮的擔憂並未實現，因「搜尋和其他」廣告類別年成長了 6%。

此前， Pinterest (PINS-US) 和 Snap (SNAP-US) 也因廣告業績驅動而公布了強勁的財報。

其他營收：自去年同期的 40.5 億美元成長至 54.8 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品)

財務長 Ruth Porat 表示，這一上升是疫情期間 Google Play 參與的結果，「有跡象表明，用戶行為已經開始返回正常水準。」

「其他賭注」營收 ：自去年同期的 1.55 億美元萎縮至 1.78 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily)

與此同時，「其他賭注」營業虧損 11 億美元，較去年同期的虧損 9.41 億美元增加。

壟斷爭議

近期司法部以涉嫌壟斷搜尋市場為由，提告公司，對此 Pichai 在電話會議上評論，「關於司法部的訴訟，我們相信，我們的產品正創造巨大的利益，我們有信心能說服法官。公司的工作重點依然在持續打造大眾熱愛且重視的搜尋產品。」

Alphabet 高層提到，YouTube 擁有超過 3000 萬首音樂，且付費用戶和 YouTube TV 訂閱戶已有 300 萬人以上。

Porat 提到，自 3 月中旬以來，YouTube 上冥想指導的影片觀看量增加了 40%，另外，口罩製作教程的影片觀看次數超過 10 億次。