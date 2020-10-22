Snap Q3廣告業務強勁帶動獲利 股價漲近30% 廣告科技股齊揚

由於第三季獲利優於預期，且廣告動力強勁，Snap (SNAP-US) 週三 (21 日) 大漲 28.30%，收 36.50 美元，刷新 52 週高點以外，也帶動涉獵廣告領域的科技股看漲。

週三交易，Pinterest (PINS) 漲近 9%、臉書 (FB-US) 上漲 4% 以上、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.25%，以及推特 (TWTR-US) 上漲 8.39%。

德意志銀行分析師週二報告稱 Snap 的業績暗示「網路廣告業務將獲利滿滿。」

Snap 業務長 Jeremi Gorman 週二表示，公司在廣告市場看到正面動力，包括在新冠疫情初期相當疲弱的品牌廣告業務。Snap 的廣告營收年增 52%。

「我們看到品牌廣告商開始復甦，且直接響應廣告商繼續保持韌性，這強化了我們對業務長期定位的信心。」Gorman 在公司財報電話會議上說。

德意志銀行分析師表示，這樣的結果對網路廣告領域的公司來說是個好兆頭，尤其是推特，因為 Snap 稱品牌企業支出加速，而推特的業務尤其受到品牌廣告的推動，倘若品牌企業支出回升，自然有利推特。

品牌廣告是在大型活動或體育賽事上出現在一旁的廣告，非屬直接響應的廣告。

週三高盛和美銀調升 Pinterest 股票評級，自「中立」調高至「買進」，兩家券商均稱 Snap 季度的強勁表現對 Pinterest 來說是好兆頭。

Snap 的財報呈現廣告商在臉書和谷歌這兩大巨擘以外的平台之支出情況。

高盛報告指出，「我們的領域調查加上 Snap 的第三季財報顯示，經過這一季，廣告商需求轉強，尤其是在小一點的平台，例如 Pinterest、推特和 Snap。」