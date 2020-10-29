〈美股盤前要聞〉美股期貨小跌 觀望美國GDP數據

歐美疫情惡化，多國再度祭出封鎖措施，危及全球經濟復甦，投資人信心大受打擊，美股在昨晚下挫，道瓊工業指數大跌 943 點，創 6 月以來最糟單日表現。美股期貨週四呈現小跌。

1. 美股期貨小跌

全球新冠疫情急速惡化，歐洲的德國和法國宣布大封鎖，美總統大選前的不確定性，全球經濟的潛在影響，導致巨大恐慌席捲華爾街，昨日尾盤最後幾分鐘，拋售急遽加速，道瓊暴跌逾 900 點，摜破 27,000 大關，引爆 6 月以來最大拋售潮。

不過，週四 (29 日) 美股期貨仍在努力從低點復甦，道瓊期貨跌 0.32%，標普 500 期貨小跌 0.02%，斯達克 100 期貨漲 0.37%。

在德國實施了為期四週的部分鎖定措施後，歐洲股市在週四暴跌，法國宣布了嚴厲的防疫措施以減緩疫情擴大，目前全球死亡病例數達 117 萬人，在美國造成了近 22.8 萬人的死亡。幾乎在美國每個州，新冠肺炎病例數都在增加，死亡人數和住院人數也在持續增加。

2. Pinterest 上季盈利遠超預期

圖像社交平台 Pinterest(PINS-US) 第 3 季營收、用戶都加速成長，週四盤前股價大漲 31.15%。Pinterest 是最新一個財報優於預期的社群媒體業者，第 3 季營收增加 58%，明顯較第 2 季的 4% 增幅加速成長，顯示在疫情導致實體門市暫停營業、消費者轉戰網購的時刻，該公司平台逐漸轉變為顧客目光停駐的去處。

Pinterest 表示，上季因廣告預算大幅回升而受益，從中小企業、跨國公司到大型廣告業主，都提高支出。

上季每月活躍用戶數 4.42 億人，持續交出爆發式成長，令市場大感意外，分析師原本預估每月活躍用戶會增加 1200 萬人，實際上增加了 2600 萬人。

Pinterest 主管在股東信中透露，25 歲以下用戶成長特別強勁，用戶多半在平台上搜尋特別的點子，例如居家修繕，而且通常在居家防疫令頒布後激增，解禁後減少。

3. 傳 Tiffany 接受 LVMH 降價 4.25 億美元併購

根據最新消息，全球精品業龍頭法國 LVMH 集團與美國珠寶品牌 Tiffany(TIF-US) 已經談妥併購價格，LVMH 將以每股 131.5 美元買進 Tiffany 的股票，較原先談妥的交易價格便宜 3.5 美元，代表 LVMH 支付的金額較原本計畫便宜約 4.25 億美元。

報導指出，Tiffany 董事會在當地時間 28 日 (週三) 夜晚，接受了 LVMH 所出示的併購價格調降和全新契約條件。Tiffany 將向股東支付每股 0.58 美元的股利，而全新的契約條件需要取得股東認可。相關人士透露，這項併購契約最快會在 2021 年 1 月成立。

蒂芙尼股價週四在盤前交易中上漲 0.42% 至 130.49 美元。

4. 傳 Marvell 以 100 億美元併購 Inphi

消息人士透露，網通 IC 設計大廠邁威爾科技 (Marvell Technology) 即將達成以多達 100 億美元價格收購網通晶片 Inphi (IPHI-US)，這將是繼本周 AMD 收購賽靈思後，又一起第半導體整合併購案。

彭博社引述消息人士表示，邁威爾將以股票形式支付收購價碼的 60％，其餘以現金支付，而華爾街日報則引用知情人士指出，若談判順利進行，兩家公司最快周四 (29 日) 宣布細節。

邁威爾科技 (MRVL-US) 主要生產記憶體、類比、數位訊號、嵌入式與邏輯式晶片，目前市值約為 260 億美元，Inphi 則主要負責提供高速類比半導體解決方案。若收購案敲定，將有助於邁威爾科技擴大其網通業務範圍。

Inphi 股價週四在盤前交易中上漲 26.17%。Marvell 下跌 8.04%。

5. 疫情期間卡車大賣 福特 Q3 獲利遠超越預期

福特 (F-US) 公布第三季財報，不僅超越公司預期，新冠疫情期間的需求超出預期，也讓華爾街大感驚喜，福特汽車盤前股價一度上漲 5.45%，至 8.12 美元。

福特汽車調整後 EPS 為 65 美分，高於預期的 19 美分。總營收為 375 億美元，較去年同期約增加 5 億美元。汽車營收為 347.1 億美元，高於預期的 335.1 億美元。純益為 23.4 億美元 高於去年同期約 4.23 億美元。

福特財務長 John Lawler 說，「我們本季執行得非常好，我們看到需求比我們的預期高得多。」

由於上半年工廠因防疫而關閉，導致庫存有限，福特充分利用了超出預期的需求與淨定價。

此外，根據 Farley 的說法，第三季強勁的業績得益於福特 2 年前重新分配資金給授權事業的決議 (掀背卡車、SUV、商用車和標誌性轎車)，以及逐步淘汰不獲利的轎車