〈財報〉疫情期間卡車大賣 福特Q3獲利遠超越預期 盤後漲5%

福特 (F-US) 週三 (28 日) 公布第三季財報，不僅超越公司預期，新冠疫情期間的需求超出預期，也讓華爾街大感驚喜，一度激勵盤後漲逾 7%，爾後收斂至約 5%，報 8.08 美元。

財報關鍵數據 vs. 分析師平均預期 (根據 Refinitiv 調查的數據彙整)

調整後 EPS：65 美分 vs 19 美分

汽車營收：347.1 億美元 vs. 335.1 億美元

調整後 EBIT：36 億美元 (較去年同期上升一倍)

純益：23.4 億美元 (去年同期約 4.23 億美元)

總營收：375 億美元 (較去年同期約增加 5 億美元)

此回是福特 10 月 1 日甫上任的新執行長 Jim Farley 首次召開財報電話會議，他向華爾街承諾將提高公司財務透明度，這是前任執行長 Jim Hackett 一直遭人詬病之處。

「我向大家承諾公司的透明度，包括有目的性、可衡量的關鍵績效指標，你可以客觀的追蹤我們的進展。」Farley 表示，其他資訊如財務目標將在春季討論。

福特財務長 John Lawler 說，「我們本季執行得非常好，我們看到需求比我們的預期高得多。」

由於上半年工廠因防疫而關閉，導致庫存有限，福特充分利用了超出預期的需求與淨定價。

此外，根據 Farley 的說法，第三季強勁的業績得益於福特 2 年前重新分配資金給授權事業的決議 (掀背卡車、SUV、商用車和標誌性轎車)，以及逐步淘汰不獲利的轎車。

第四季財測

因年底認列一些與新車或重新設計車款的相關費用，福特預期第四季調整後可能僅達損益平衡，或者虧損 5 億美元，但全年仍維持獲利。

Lawler 表示，由於公司穩定增加 F-150 重新設計版的產量，因此第四季有獲利的 F-150 掀背卡車之躉售出貨量估計減少 10 萬輛。

前任財務長 Tim Stone (本月初離開福特) 在 7 月時公布第三季財測，預估調整後 EBIT 介於 5 億美元至 15 億美元，若是如此，將比 2019 年第三季的調整後 EBIT 18 億美元還低。

福特第三季結束時擁有現金近 300 億美元，總流動資金超過 450 億美元，此前福特已全額清償第一季疫情初期所提取的 150 億美元循環信貸。

Lawler 拒絕評論福特公司預期何時恢復發放股息。福特今年 3 月因疫情大流行而暫停派發股息。

雖然福特 10 月股價上漲 15%，但今年迄今股價仍有 17% 跌幅。

