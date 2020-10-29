〈央行理監事會揭密〉不存在升息條件 經濟成長恐浮現二個過度集中問題

台灣央行今 (29) 日公布 9 月 17 日第 20 屆理事會第 3 次理監事聯席會議議事錄摘要，有理事指出，當前台灣不存在升息條件，也有理事提到，台灣出口產品和地區的集中度創 20 年新高，且半導體設備進口占資本設備進口比重超過 40%，應思考避免產業結構過度集中。

有理事指出，近年台灣出口整體表現不錯，惟出口產品集中度和出口地區集中度創下 20 年來新高，此將使未來我國出口易受國際特定產業或特定出口地區經濟變動影響，宜關注此對未來國內經濟成長的衝擊。

另一方面，雖然去年至今我國民間投資表現佳，其中逾 30% 來自資本設備進口的貢獻，尤其半導體設備進口占資本設備進口比重超過 40%，不過，半導體產業有其自身的景氣循環，一旦邁入景氣循環低谷時，將不利民間投資成長，宜思考如何引導國內其他產業投資，以避免產業結構過度集中特定產業。

另外，也有理事提到，疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即將問市，持樂觀看法，但部分仍持悲觀看法，認為旅遊業及航空業景氣恐需時 2 年才能復甦。

對於利率，由於國內經濟穩定復甦、市場資金充裕等考量，全體理事均贊同政策利率維持不變，但同時，多位理事提到，金融體系資金寬鬆、且當前利率水準已降至歷史低點，再降息效果恐已不大，而當前全球經濟存不確定性、國內景氣復甦力道不夠強勁、無通膨壓力等，也不存在升息條件。