殼牌Q3財報優預期 宣布恢復向股東增派股息

荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) 週四 (29 日) 公布第 3 季財報優於預期，該公司計畫恢復向股東增派股息。

殼牌週四 (29 日) 表示，經董事會同意後，決定將 Q3 股息上調 4%，至 16.65 美分，未來也將逐年調升。

執行長 Ben van Beurden 表示，殼牌擁有領先產業的現金流，得以讓該公司在增加派息同時發展未來業務，強勁業績表現幫助集團在制定策略、恢復股息增長，以及在現金配置框架透明化上帶來更多信心。

殼牌週四 (29 日) 公布第 3 季財報，調整後淨利為 9.55 億美元，季增 50%，年減 80%，但優於 Refinitiv 預期的 5.94 億美元。

疫情對能源需求帶來的壓力，加上長期能源轉型的影響，導致今年殼牌股價跌逾 60％，跌幅勝過其他大型石油公司，更迫使該公司大砍 Q1 股息超過 6 成，為二次大戰以來首度。

不過，殼牌董事會主席 Chad Holliday 今日表示，在審查近期業績和未來業務發展計畫後，董事會對於公司增加股東分配以及擴大投資備感信心。

Holliday 稱，董事會已批准殼牌的現金分配框架，即將公司淨債務減少至 650 億美元，並將可分配給股東的現金流量目標比重設在 20％至 30％。此外，殼牌還計劃將短期資本投資額維持在 190 億至 220 億美元間。

根據財報，今年第 3 季，殼牌債務總額達 735 億美元，低於 Q2 的 778 億美元。