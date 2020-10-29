因應時代新潮流 哈雷將推出首款電動自行車

以哈雷機車聞名的 Harley-Davidson 本週發布新品牌 Serial 1，將專門研發電動自行車，預計首款產品將在 11 月 16 日推出。

這一品牌被稱為 Serial 1 Cycle Co.，名字取自「Serial Number One」，這是 Harley-Davidson 的第一款機車的暱稱，外觀上也設計得相似，但看起來更接近於自行車。

(圖片來源: Harley-Davidson)

Harley-Davidson 去年推出了首款電動機車 LiveWire，但很快就因電池遭遇生產問題，Serial 1 則是這家美國機車製造商，新產品線中第一款電動自行車。也體現公司針對消費者喜好，正力圖做出改變。

對於新款電動車的規格，Harley-Davidson 未做太多分享，發言人透過電子郵件表示，它是為機車愛好者、通勤人士和初學者設計的。它會是款電動助力自行車，意味使用者必須踩踏板才能前進，電池是為騎行帶來更多動力。

本週發布的視訊和照片中可以看到，Serial 1 將配備一個中置式馬達，而電池則隱藏在車架內。

Serial 1 品牌總裁 Aaron Frank 表示，1903 年哈電機車改變了兩輪車世界，如今公司希望再次透過此一系列，改變人們在各地移動的方式。