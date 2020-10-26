英國政府排除華為設備 宣布與NEC在5G領域合作

英國政府宣布，該國在 5G 基礎建設方面，將與日本 NEC(6701-JP) 進行合作。由於中國華為設備遭英國政府排除在外，NEC 的設備也成為可能選項，有機會加速該公司的海外業績成長。

NEC 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《日本經濟新聞》電子版週一 (26 日) 報導，根據英國政府說法，上週五 (23 日) 前往日本訪問的英國國際貿易大臣特拉斯 (Liz Truss)，在當地與 NEC 會長遠藤信博進行會談。而特拉斯此行的主要目的，是代表英國政府與日本簽署「經濟夥伴協定」(Economic Partnership Agreements，EPA)。

NEC 會在英國設立 5G 的相關據點，而日、英 EPA 的簽署，也會讓兩國彼此之間在數位領域的商業及人才交流更加熱絡。

英國政府在今年 7 月，決定在 5G 系統排除華為設備。英國政府自 2020 年 12 月 31 日起，將停止購買新的華為設備；該國 5G 網路現有的華為設備，也必須在 2027 年前拆除。而這項決定也是因應美國政府要求。

美國方面不斷向盟國們施壓，理由是為了確保國家安全，必須排除華為設備。

目前以歐美國家為主，華為設備陸續遭到排除。NEC 也可望趁虛而入，在海外大力開拓市場。NEC 在今年 6 月宣布與日本電信龍頭 NTT(9432-JP) 進行資本合作，打算以資安強項來作為產品賣點。

全球的基地台市場，原本由華為、瑞典愛立信 (Ericsson)、芬蘭諾基亞 (Nokia)，這三家公司包辦了 8 成市占。華為系統陸續出局，愛立信與諾基亞也趁機搶攻，日本勢力能拿下多少市占也都還是未知數。