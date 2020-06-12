面對激烈競爭市場 傳三星將推出平價版Galaxy S20

科技網站《Tom's Guide》報導，三星在去年推出了兩款較為平價的旗艦機，受到消費者歡迎。如今，有消息指出，三星也計畫在今年延續相同的策略，推出平價版「Galaxy S20 Lite」手機。

知情人士指出，平價版的「Galaxy S20 Lite」，將會像先前的 Samsung Galaxy S10 Lite 和 Samsung Galaxy Note 10 Lite 一樣，價格將低於當前的 Galaxy S20 型號，但具有一些相同的功能。

此外，該名人士也指出，得知三星正在開發的 S20 變形機款，分為兩個型號，依序是全球版的 SM-G780 與美國版的 SM-G781。由於，先前 Galaxy S10 Lite 的註冊商標為 SM-G770，因此有理由相信 SM-G780 將是「Galaxy S20 Lite」。

此外，SM-G780 據悉可能會再拆成兩種版本，分別支援 5G 網路和 4G 網路，不同國家可根據電訊發展程度，選擇相對應的機款，不過尚不清楚這些版本將在全球範圍內銷售還是僅限於某些國家 / 地區。

知情人士表示，該款新機可能會在 CES 2021 上首次亮相，如同當時 Galaxy S10 Lite 在 2020 年 CES 上亮相一樣。此外，新機型至少將提供 128GB 的儲存空間。

據先前市場調查公司 Counterpoint Research 公布的數據顯示，受到疫情影響，三星電子的智慧型手機在今年第一季的出貨量較去年同期下跌 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位。

數據顯示，三星電子第一季期間，共出貨了 5900 萬支智慧型手機，低於去年同期的 7200 萬支，年減 18%。此外，在第一季，三星在全球智慧型手機市場的市占率為 20%，較去年同期下降了 1 個百分點。