〈財報〉科磊Q1財報數據佳市場不領情 盤後股價疲軟

半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 於美股週三 (28 日) 盤後公布 2021 年會計年度第一季 (9 月底止) 財報，儘管營收與 EPS 皆優於市場預期，Q2 財測也符合分析師預期，然而市場仍未因此領情盤後依舊疲軟。

週三 (28 日) 科磊股價下跌 4.05%，以每股 190.55 美元作收，盤後公布財報後，科磊股價依舊疲軟，下滑 0.26% 至每股 190.05 美元。

科磊股價日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 15.4 億美元，季增 5%，年增 9%，優於市場預期的 14.9 億美元

淨利報 4.21 億美元，季增 2%，年增 21.3%

稀釋後 EPS 報每股 2.69 美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 4.75 億美元，季增 12%，年增 19%。

毛利率報 62.1%，高於財測高標 60%

EPS 報 3.03 美元，優於市場預期的 2.77 美元

自由現金流為 4.56 億美元

終端市場營收比重:

半導體製程控制為 12.7 億美元

特殊製程半導體控制為 8900 萬美元，季減 11% ，年減 29%

PCB、面板、電子元件等檢測為 1.81 億美元，季減 10%，年增 1%

公司財測與展望：

科磊執行長 Rick Wallace 在財報聲明中表示：「第一季我們在幾個終端市場展現我們的雄厚實力，半導體製程控制市場表現明顯超出預期，此外半導體服務方案也有望在今年實現雙位數成長，此外，第一季度仍存在許多未消化訂單 (backlog)，意指著科磊在客戶投資下一代技術的過程中扮演著重要角色。」

財務長 Bren Higgins 表示，半導體製程市場中，第一季晶圓代工端占 59%，邏輯製成端占比 10%，記憶體製程端為 31%，其中特殊製程半導體市場主要客路來自於無線電頻率 (RF) 檢測系統以及先進封裝設備。

科磊指出，第一季將會回購 1.88 億美元庫藏股，發放 1.41 億美元股利。

至於華為禁令影響，Higgins 表示，目前第一季目前並未對中國出貨，未來將積極申請許可，財測也尚未納入此影響。

2021 會計年度 Q2 財測: