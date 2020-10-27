蘋果、中國CMOS訂單增加 傳索尼新廠房將照原定時程上線

在美、中貿易戰的影響下，美國政府針對華為實施出口禁令，這也影響到索尼 (6758-JP)CMOS 影像感測器的業績。但由於來自蘋果 (AAPL-US) 及其他中國智慧型手機廠商的需求暢旺，目前索尼建設中的 CMOS 製造廠房也將依照原定計畫進行。

根據《日刊工業新聞》週二 (27 日) 報導，目前索尼正在日本長崎縣諫早市的現有影像感測器廠區旁邊興建全新廠房，設備預計在 2021 年的 4 月起就會開始陸續搬入。之後在經過半年左右時間，也預定於同年 10 月展開運作。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

華為是索尼的主要客戶之一，由於美國政府所實施的出口禁令，造成華為在半導體等相關零組件的取得困難，該公司的智慧型手機生產也受到相當大的衝擊。

雖然索尼已向美國商務部提出了出口申請，但是華為在智慧型手機方面的零件訂單本身出現減少，這也讓索尼擔心該公司最賺錢的 CMOS 部門有可能受到負面影響。

然而以目前的情況來看，來自蘋果及其他中國智慧型手機製造廠的訂單暢旺，這也似乎填補了華為訂單減少所造成的缺口。有鑑於當前的訂單表現，原本打算延後上線的新廠房，也幾乎照著原定計畫計畫進行。

索尼生產的影像感測器握有 50% 的市占率，而隨著疫情發展及美、中貿易戰的走向，也有必要留意市場上的供需平衡。