賓士追加投資Aston Martin 將取得20%股份

德國戴姆勒集團 (Daimler AG) 旗下的豪華車品牌賓士 (Mercedes Benz) 於 27 日 (週二) 宣布，該公司將向擁有英國高級車品牌 Aston Martin 的英國 Aston Martin Lagonda Global Holdings(AML-UK) 追加出資。

這回賓士公司的出資方式，是以總價最高達到 2.86 億英鎊的零組件取代現金。出資比率也控制在 20% 以下。

兩家公司的合作關係自 2013 年展開，目前賓士持有 2.6% 的 Aston Martin 股票。Aston Martin 在 2023 年之前，將分多次發行新股，賓士將從中取得應得股份。

當前賓士向 Aston Martin 提供用於高性能跑車的大型引擎，Aston Martin 要求賓士提供油電混合動力 (Hybrid) 系統、電動車 (EV) 驅動系統及軟體。賓士也藉由技術與零件的供應，來獲取 Aston Martin 的公司股票。

Aston Martin Lagonda Global Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據《日本經濟新聞》週三 (28 日) 報導，此回賓士的出資內容並不包含現金，且該公司也不打算取得超過 20% 的 Aston Martin 股份。

Aston Martin 在 2018 年 IPO，由於業績低迷，資金方面陷入窘境。此回賓士追加出資頗有救火意味，換個角度來看，賓士擴大增產用於高級跑車的電動化零件，也可望降低其生產成本。