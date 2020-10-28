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賓士追加投資Aston Martin 將取得20%股份

賓士追加投資Aston Martin 將取得20%股份 (圖片：AFP)
賓士追加投資Aston Martin 將取得20%股份 (圖片：AFP)

德國戴姆勒集團 (Daimler AG) 旗下的豪華車品牌賓士 (Mercedes Benz) 於 27 日 (週二) 宣布，該公司將向擁有英國高級車品牌 Aston Martin 的英國 Aston Martin Lagonda Global Holdings(AML-UK) 追加出資。

這回賓士公司的出資方式，是以總價最高達到 2.86 億英鎊的零組件取代現金。出資比率也控制在 20% 以下。

兩家公司的合作關係自 2013 年展開，目前賓士持有 2.6% 的 Aston Martin 股票。Aston Martin 在 2023 年之前，將分多次發行新股，賓士將從中取得應得股份。

當前賓士向 Aston Martin 提供用於高性能跑車的大型引擎，Aston Martin 要求賓士提供油電混合動力 (Hybrid) 系統、電動車 (EV) 驅動系統及軟體。賓士也藉由技術與零件的供應，來獲取 Aston Martin 的公司股票。

Aston Martin Lagonda Global Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Aston Martin Lagonda Global Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據《日本經濟新聞》週三 (28 日) 報導，此回賓士的出資內容並不包含現金，且該公司也不打算取得超過 20% 的 Aston Martin 股份。

Aston Martin 在 2018 年 IPO，由於業績低迷，資金方面陷入窘境。此回賓士追加出資頗有救火意味，換個角度來看，賓士擴大增產用於高級跑車的電動化零件，也可望降低其生產成本。

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