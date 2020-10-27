傳特斯拉上海超級工廠電動車將供貨歐洲 11月底交車7,000輛

隨著特斯拉 (TSLA-US) 上海超級工廠電動車產能開出，據中國媒體報導，特斯拉將於週二 (27 日) 開始將中國製造的電動汽車運往歐洲，第一批 7000 輛電動車預計於 11 底抵達。

根據中國媒體 The Paper 週一 (26 日) 報導表示，特斯拉 7,000 輛中國生產的 Model 3 預計於 11 月底抵達比利時，再交車到德國、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士和瑞典等歐洲國家，特斯拉未立即回應此消息。

相較於過往的生產與交貨問題，目前特斯拉電動車生產狀況漸趨穩定，執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在財報中表示，特斯拉在第三季度生產 14.3 萬輛汽車，且上海超級工廠開始量產以來，Model 3 產能現在已達到每年 25 萬輛的水準。

特斯拉預估， 2020 年新工廠和設備的資本支出將達到接近 25 億美元至 35 億美元預測區間的高標，且未來兩年每年的支出可能翻倍到 45 億美元至 60 億美元之間。

此外，市場分析師預測，在電動車技術逐漸成熟壓低成本以及各國政府大力推動電動車幫助下，未來幾年內歐洲與中國的電動車銷量將大幅成長。

不過，近期特斯拉也陷入設備故障的問題，上週中國監管機構宣布，由於特斯拉美國製造的電動車出現潛在的故障以及前、後懸吊不安全的現象，特斯拉緊急自中國召回多達 4.8 萬輛已售出的 Model S 和 Model X 車型。