〈財報〉超微Q3表現再創高峰仍不敵收購質疑 股價跌逾4%

半導體大廠超微 (AMD) 於週二 (28 日) 宣布以 350 億美元收購賽靈思 (XLNX-US)，同時公佈 2020 會計年度第 3 季財報，受惠於 PC、遊戲和資料中心產品的強勁需求，第三季營收創下單季新高，並將全年營收成長率預測上修為 41%，但由於併購案引來華爾街質疑，AMD 股價收盤下跌逾 4%。

AMD(AMD-US) 在盤前公布財報並宣布收購消息後，收盤股價下跌 4.07% ，以每股 78.88 美元作收，盤後小幅上漲 0.71%，至每股 79.44 美元。

AMD 股價日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收為 28 億美元，季增 45%，年增 56%，優於分析師預期的 25.34 億美元

稀釋後 EPS 報 32 美分

毛利率報 44%，略高於去年同期的 43%

營業利益報 4.49 億美元，季增 160%，年增 141%

淨利報 3.9 億美元，季增 148%，年增 225%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 41 美分，季增 128%，年增 128%，優於分析師預期的 35 美分

毛利率報 44%

營業利益報 5.25 億美元，年增 119%

淨利報 5.01 億美元，年增 129%

營收分項業務摘要:

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 部門營收為 16.7 億美元，儘管 GPU 的銷售下滑，但受惠於 Ryzen 處理器的強勁銷售，該部門營收年增 3 成以上。與上一季相比，CPU 與 GPU 呈現強勁成長，營收季增 22% 。

整體處理器的平均銷售價格 (ASP) 較去年同期有所下降，主因在於移動處理器銷售佔比的增加所致，不過，在桌機和筆電處理器 ASP 逐年成長帶動下，第三季處理器 ASP 仍較上一季增加，單位出貨量也有雙位數成長。

繪圖處理器 (GPU) ASP 方面則受到產品週期影響，表現不如去年，不過產品組合調配仍幫助第三季成長。

拜半客製化產品和 EPYC 伺服器處理器銷售成長助攻之賜，企業端、嵌入式暨半客製化部門收入為 11.3 億美元，季增 101%，年增 116%，拜半客製化產品和 EPYC 伺服器處理器銷售成長助攻。

本季所有其他業務虧損為 7600 萬美元，營業損失在去年為 5400 萬美元、前一季 6000 萬美元。

公司財測與展望：

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在財報聲明中表示，受惠於 PC、遊戲和資料中心產品的強勁需求，第三季營收創下單季新高，目前連續第四個季度年增率超過 25%，突顯客戶的巨大動能。

針對部門成長，蘇姿丰在電話會議上提到，受到桌機與筆電強勁成長，目前在客戶處理器 (CPU) 上已連續 12 季取得市占率。筆電處理器表現尤為亮眼，OEM 銷量年成長近 1 倍，OEM 商用筆電更成長 2 倍，筆電處理器出貨量和營收皆創下單季紀錄。

繪圖顯卡 (GPU) 方面，蘇姿丰表示， 由於 Apple MacBook Pro 需求強勁，筆電 GPU 的銷售額也有雙位數成長，資料中心 GPU 營收也逐季、逐年增加，Radeon Instinct 加速器在高效能運算 (HPC) 市場上持續成長。AMD 預計在第四季推出新一代 Radeon GPU。

此外蘇姿丰指出，企業端、嵌入式暨半客製化部門當中，半客製化產品受惠於 PS5、Xbox Series X 和 Series S 遊戲機 SoC 的提前拉貨而成長，預計這股動能將延續至第四季。

另外由於商用與雲端市場滲透率增加，第二代 EPYC 處理器獲得微軟與谷歌採用，第三季伺服器營收也創新高，預估第四季搭載 Zen 3 的 Milan 伺服器出貨看增，Tier 1 OEM 平台則將在 2021 年第一季發布。

蘇姿丰表示，未來陸續推出新一代的 Ryzen Zen3 CPU、Radeon RDNA 2 GPU、CDNA 加速器與 EPYC 處理器將加強產品組合，讓 AMD 維持優異的成長趨勢。

關於併購賽靈思，她說：「兩家公司企業的結合，將在產品技術和財務方面帶來可觀的獲利，AMD 將提供業界領先的產品組合，包含優異的 CPU、GPU、FPGA 和自適應 SoC(adaptive SoC)，以加速 AI、智能網絡和軟體定義式基礎架構 (SDI) 的多角化發展。」

2020 Q4 財測:

營收約為 30 億美元，上下浮動 1 億美元，分析師平均預期為 26.2 億美元

營收年增率 41%，季增 7%

毛利率 (non-GAAP) 為 45%

2020 全年財測: