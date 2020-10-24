再踢鐵板！傳義大利動用特別審查權 否決華為和電信商5G協議

路透報導，三名知情人士披露，義大利政府在周四 (23 日) 內閣會議中決議，阻止 Fastweb 電信集團和華為簽署 5G 核心網路設備供應協議，是義國當局首度否決華為參與 5G 核心網路計畫，也是迄今對華為最嚴厲的立場。

美國一些盟友—如英國—已經禁用華為，但義大利一直拒絕加入封殺行列。然而政府內部和業界人士透露，實際上羅馬當局對於 5G 協議的立場日益偏向和美國同一陣線。

在周四內閣會議上，義大利政府動用一項特別審查權力，阻止 Fastweb 實行和華為簽署的 5G 核心網路設備供應協議。Fastweb 為 Swisscom 的義大利分支。

一名消息來源說，Fastweb 已經決定由華為擔任其 5G 核心網路唯一的供應商。另一名消息來源透露，政府已經否決此協議，要求 Fastweb 提升供應商多元化。

美國國務卿龐培奧 (Mike Pompeo)9 月參訪義大利曾說，中國行動通訊技術將對義大利國家安全構成威脅，華為強力駁斥這項指控，華為義大利分支表示，已經準備好接受外界檢視，以展現自家技術安全無虞。

義大利去年成為第一個加入中國「一帶一路」計畫的西方國家，讓華府大為不滿。但和中國的合作至今並未替義大利帶來多少助益，讓義國政府對中國 5G 供應商態度日漸嚴格，各公司與華為打交道也更為謹慎。

據了解，對於 5G 網路中使用華為設備的電信商，義大利政府要求極高的安全門檻，並對遠距修復技術故障設下限制。

義國電信商龍頭義大利電信 (TIM) 在 7 月排除華為參與 5G 核心網路設備競標作業，在義大利營運的電信業者也已在和華為簽訂的 5G 協議中加入退出協議的條款。