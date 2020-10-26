道瓊盤中猛跌逾700點 美平均單日確診創歷史新高

週一 (26 日) 美國平均單日新增確診創下歷史新高，美股道瓊盤中猛跌 700 點，創下 9 月初來最糟的表現。然而，美國總統川普無視疫情增溫的警訊，聲稱美國新冠數據惡化都是「假新聞媒體陰謀。」

受到疫情惡化消息影響，美股道瓊開盤下滑，午盤時段賣壓猛烈，該指數下跌逾 700 點，暫報 27628.71 點。

道瓊 15 分鐘走勢圖 (圖片：Investing.com)

Chaikin Analytics 執行長 Marc Chaikin 稱，新增確診數不斷增加可能對美國經濟造成影響的擔憂，推動了今天的市場。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,310 萬例，死亡數突破 115 萬例。

美國過去七天平均單日新增確診通報約 68,767 例新病例，與一週前數據相比整整高出 22% 以上。上週日單日新增確診為 60,789 例，累計確診超過 863 萬例，累計死亡數超過 22.5 萬。

隨著萬聖節和感恩節等秋季假期的臨近，中西部和西部疫情發出警報，20 多個州的單日新增確診數創歷史新高，40 個州確診數上升 5% 以上，威斯康辛州，蒙大拿州和愛達荷州等美國多州陷入困境。

隨著每天新病例的激增，住院治療人數也越來越多，滯後的死亡人數已開始增加。美國醫保服務中心前常務副主任 Andy Slavitt 稱，隨著美國臨近冬季和氣溫下降，美國可能正處於疫情更危險時期，醫療保健體系可能會更加不堪重負。

然而，美國總統川普無視疫情增溫的警訊，聲稱美國新增確診數據惡化，疫情大爆發都是「假新聞媒體陰謀。」