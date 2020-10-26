【群益投顧】電子無力金融撐腰 台股震盪力收紅盤

一、盤勢分析

美國新一輪刺激方案談判依舊僵持不下，市場氣氛持續觀望，上週五美股走勢震盪，終場收盤四大指數漲跌互見；道瓊工業微跌 0.1%、S&P500 小漲 0.34%、那斯達克收高 0.37%、費城半導體下跌 0.43%。歐股方面，巴克萊銀行財報優於預期，激勵銀行股走強並帶動泛歐指數 Stoxx600 收盤上揚 0.62%，三大主要市場，德國上漲 0.82%、英國收高 1.29%、法國收漲 1.29%。今早亞股走勢漲跌分歧，台股以上漲 25 點開出，終場以上漲 10.21 點或 0.08% 收盤，收在 12909.03 點，成交金額為 1635.63 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值台積電、鴻海、聯發科缺乏表現，類股走低小幅收黑，金融穩步墊高支撐指數力守平盤，傳產以航運、造紙、橡膠漲幅領先，生技跌幅相對較大。

二、盤勢預估

美國總統大選最後倒數，新版紓困法案繼續卡關，各國疫情普遍升溫，國際股市走勢呈現觀望震盪。台股小幅開高震盪整理，終場以上影線小黑 K 上漲 10 點作收，成交量略增至 1600 億元以上，成交動能持續偏低不利挑戰高檔，不過指數力守 3 日均線之上，且 3 日、12 日均線排列仍屬多頭格局，尚有利偏多震盪表現，個股操作建議參考短線技術面變化汰弱換強因應。

10 月面板報價延續第 3 季漲勢，各尺寸電視面板報價全月平均仍有 7%～10% 漲幅，監視器、筆電面板也都因需求支撐漲勢不墜，預期 11 月價格續漲，目前面板價格都已回到去年起跌點之上，轉虧為盈在望，近日業界傳出，中國面板業是美國下一波鎖定制裁的產業，果真將使面板漲勢更強更久。

亞馬遜的無人機遞送包裹服務，終於在 8 月底獲美國聯邦航空總署核准通過，象徵著無人機送貨的時代已經正式來臨，未來無人機在商用領域的拓展速度可望加快，包括微處理晶片的聯發科、GPS 與 WiFi 天線的佳邦、影像處理晶片的聯詠、飛行控制晶片的盛群以及攝影鏡頭組裝的群光都可望受惠。

大陸、歐美車市復甦帶動汽車零組件營運好轉，根據中國汽車工業協會發布最新數據顯示，大陸 9 月汽車銷量為 256.5 萬輛，年增率 12.8%，銷量連續六個月正增長，並連續五個月增速保持 10% 以上，預期第 4 季在大陸金九銀十、雙十一消費檔期，以及北美傳統旺季挹注下，汽車零組件營運可望持續回升。

三、強勢股

電子：

華邦電 (2344)、華碩 (2357)、友達 (2409)、智邦 (2345)、旺宏 (2337)

非電：

萬海 (2615)、長榮 (2603)、長榮航 (2618)、中壽 (2823)、聯華 (1229)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據