〈盤中零股交易〉上路首日 權王台積電盤中撮合14萬股居冠

盤中零股交易今 (26) 日上路，讓小資族也能參與高價股投資，根據統計，今天盤面包括權王台積電 (2330-TW) 撮合成交量達 142566 股，玉山金 (2884-TW) 成交量 139591 股居次。

另外，IC 設計敦泰 (3545-TW) 與航運股長榮 (2603-TW) 盤中撮合交易量也超過 10 萬股，敦泰交易量共 121722 股，長榮撮合交易量 100686 股。

其他包括元大高股息、第一金 (2892-TW)、聯電 (2303-TW)、合庫金 (5880-TW) 與鴻海 (2317-TW) 等也是今天盤中買盤追捧重點標的。

過去零股交易必須等到台股盤後進行撮合，為活絡台股交易量能，讓更多小資族也能以較少的資本參與台股投資，今天起投資人可在盤中直接進行零股交易。

為關切盤中零股交易狀況，證交所董事長許璋瑤、總經理簡立忠今天率領相關同仁，前往證交所板橋機房視察盤中零股交易撮合系統運作情況，本次盤中零股交易之順利實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股之管道。

證交所表示，零股交易交易門檻之降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市之意願，以孕育未來證券集中市場主幹投資人，減緩台股高齡化現象，達成普惠金融目的。