三星集團股價上漲 投資者預計家族將被迫售股

韓股三星電子 (005930-KR) 及相關子公司週一 (26 日) 上漲，分析師表示，這是由於前一天三星會長李健熙過世，引發了重組和出售股份的希望。

至當地時間下午 3:19，三星股價上漲 0.3%，集團其他公司盤中漲得更多，三星物產與三星生命保險的股價分別一度上漲 21.2% 和 15.7%，三星生物製藥、三星 SDS 和三星工程的股價也紛紛上漲。

(圖表取自 Google)

投資者預計，由於繼承者必須繳納高額的遺產稅，僅就股票部分，可能就高達 10 兆韓元 (約 89 億美元)。

NH Investment Securities 分析師 Kim Dong-yang 表示，遺產稅太高了，所以家庭成員別無選擇，只能出售三星生命等一些非核心公司的股份。

此外，長期以來，投資者一直期待李健熙過世後，三星有望大規模重組，不過分析師對接下來集團可能採行的行動預期相差甚遠。

KB 證券分析師 Jeong Dong-ik 表示，少主李在鎔仍在接受審判，很難預計三星集團何時會開始進行重組。

根據公開資訊，截至今年 6 月，李健熙持有的股份包括三星電子普通股的 4.18% 和優先股的 0.08%，以及其他集團上市企業大量股份，總價值約為 15 兆韓元。