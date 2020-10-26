歐洲同行計畫砸60多億美元 買下澳洲可口可樂公司

澳洲飲料大廠 Coca-Cola Amatil(CCL-AU) 週一 (26 日) 宣布，該公司已收到來自歐洲同業 Coca-Cola European Partners(CCEP-US) 的併購提案。如果順利成立，預估併購總額將高達 93 億澳元 (約 66 億美元)。Coca-Cola Amatil 也表態接受歐洲方面的併購提案。

Coca-Cola Amatil 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Coca-Cola Amatil 是一家製造及販售可口可樂品牌飲料的瓶裝公司，市場遍及澳洲、紐西蘭、印尼、巴布亞紐幾內亞等國家地區。

Coca-Cola European Partners 提出每股 12.75 澳元代價的條件，要來收購 Coca-Cola Amatil 股票。若與 10 月 22 日的收盤價格每股 10.75 澳元來作比較，溢價達 18.6%。

此外，Coca-Cola European Partners 也打算買下，由美國 Coca-Cola(KO-US) 公司所持有之 30.8% 的 Coca-Cola Amatil 公司股票。

Coca-Cola Amatil 在聲明中表示，只要「資產評估完成，美國 Coca-Cola 與歐洲 Coca-Cola European Partners 之間取得共識等，也沒有 (來自其他公司的) 更佳提案」的情況下，該公司就會支持對方所提出的併購提案。

Coca-Cola Amatil 的 2019 年度營收報年增 6.5% 至 51 億澳元左右，同期淨利報年增 34.2% 至 3.7 億澳元左右。

有關 Coca-Cola European Partners，是在 2016 年由 3 家瓶裝公司統合而成，目前在 13 個國家展開業務。該公司指出如果這宗併購案成功的話，消費者數量幾乎達到 2 倍，還有透過地理上的多樣性，也可達成持續且迅速的成長。