〈財報〉可口可樂Q3營收好於預期 盤前股價漲逾2%

可口可樂 (KO-US) 在週四 (22 日) 公佈了第三季財報，營收好於市場預期，主要受惠於當地市場銷售情況有所改善。可口可樂股價盤前漲 2.44%。

可口可樂股價走勢 (圖片：谷歌)

財報關鍵數據：

營收：86.5 億美元，好於預期的 83.6 億美元，年減 8%

淨利：17.4 億美元，低於去年同期的 25.9 億美元，年減 33%

EPS：55 美分，高於預期的 46 美分，年減 2%

可口可樂在第三季的營收年減 9%，至 86.5 億美元，好市場預期的 83.6 億美元。有機銷售額則下跌了 6%，單位銷量下跌了 4%。

可口可樂第三季氣泡飲料銷量僅下跌 1%，可口可樂品牌和零卡可口可樂需求皆有上升。其他飲料類別受到疫情打擊更多，茶和咖啡銷量下跌 15%，主要是由於歐洲地區幾乎所有 Costa 咖啡館被迫暫時關閉。水、能量水和運動飲料的銷量下跌 11%。果汁、乳製品和植物性飲料的銷量下跌 6%。

可口可樂表示，儘管防疫限制措施仍對電影院、飯店和辦公大樓的飲料購買帶來壓力，但美國國內需求仍在增加。

可口可樂行政總裁 James Quincey 表示，經歷今年的疫情危機後，公司聚焦經營策略，加快現有的轉型，並正在縮減其產品組合。

該公司計畫削減銷售不佳且成長機會不多的 Tab 等飲料品牌，以使公司復甦速度快於整體經濟環境。該公司計劃將主要品牌的數量減少 50%，至 200 個左右。Quincey 也指出，第三季業績表現讓他有信心公司於正確的道路上。

由於新冠肺炎疫情的不確定性，可口可樂並未提供最新展望。