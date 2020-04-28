微軟與可口可樂達成為期五年合約 將供應商業軟體

據報導，美國科技大廠微軟 (MSFT-US) 在週一 (27 日) 表示，已經與可口可樂 (KO-US) 達成了一項為期五年的合約，將為可口可樂提供商務軟體，包括團隊聊天應用程式和用於客戶服務代理工具。

兩家公司並沒有透露交易的規模，但表示合約中也將包括微軟的雲端客戶關係管理系統 Dynamics 365，這是一套能與 Salesforce(CRM-US) 直接競爭的 Microsoft 工具。

微軟在通用商務軟體擁有優勢，例如電子郵件和文字處理應用程式，但仍希望在專用軟體，例如客戶服務和銷售相關的應用程式中，贏得更多的客戶。

微軟商業應用部門的企業副總裁 James Phillips 在接受採訪時表示，可口可樂將利用微軟技術將多個內部系統的資訊整合在一起，並利用人工智慧 (AI) 進行數據分析並回答問題。Phillips 表示，在第一階段中，可口可樂將在內部向員工提供該系統，讓員工能「不用困惑於要到哪裡申請休假時間、去哪裡查看工資單或是去哪裡查詢公司提供的教育課程」。

此外，Phillips 也說道，可口可樂的客戶服務代理部門計劃使用該系統，來協助快速回答可口可樂客戶所提出的問題，這些客戶包括主要的零售商和雜貨商店等。

可口可樂高級副總裁兼資訊長 Barry Simpson 在一份聲明中表示，微軟所提供的軟體將取代以前分散且混亂的系統，來提升公司軟體系統效率。