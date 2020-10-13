NEC、樂天5G基地台 採用荷蘭恩智浦射頻半導體

《日本經濟新聞》週二 (13 日) 報導，日本 NEC(6701-JP) 與樂天 Mobile 所共同研發的 5G 基地台，其重要組件將採用荷蘭半導體大廠恩智浦公司 (NXPI-US) 的半導體模組。

NEC 與樂天 Mobile 在日本 5G 基地台的建構上，將採用荷蘭恩智浦的射頻 (RF) 半導體，用於驅動基地台的天線以及訊號增強。

恩智浦所研發出的射頻半導體，具備小型、輕量以及低功耗設計，也能應付日本 5G 系統所採用的 3.7GHz 頻段。由於恩智浦的射頻半導體能用於印刷電路板的表面安裝技術 (Surface Mount Technology，SMT)，可以節省配置上的空間。

恩智浦股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

5G 系統為了提供大容量通訊，會朝特定方向的訊號來作強波處理，或者提高接收感度。基地台用於訊號傳送及接收的天線面板上，因而搭載許多射頻元件。恩智浦的射頻半導體，在技術上也符合這方面的需求。

日本樂天 (4755-JP) 及 NEC，在 5G 基地台布局方面合作。樂天也在今年 4 月正式加入日本的行動通訊戰局，全面採用透過雲端技術所提供的全球首個「虛擬化」通訊網路。

樂天利用雲端技術來降低伺服器的成本，初期負擔也大幅減輕。而在 5G 服務方面，樂天也將採用同樣的運作方式。