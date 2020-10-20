聯準會鮑爾：不急於發行數位貨幣 正確行事更加重要

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一 (19 日) 表示，美國並不急於發行數位貨幣，理由是做出此一決策需要更多進一步的工作，並進行廣泛的公眾諮詢，「正確行事比最早做到更為重要」。

國際貨幣基金 (IMF) 週一發布有關加密貨幣的報告，並召開虛擬會議，討論數位貨幣與跨境支付問題。鮑爾參與了小組討論，並提及美國央行的考量。

鮑爾表示，在推出央行數位貨幣 (CBDC) 時，「正確行事」是最要緊的，這意味著不僅要考慮 CBDC 的潛在利益，還要考慮潛在的風險，最終做出決策。

IMF 在當天發布的報告中說，CBDC 可能是有益的，但未必能對每種貨幣都帶來正面影響。例如，如果本幣原本就表現不佳，CBDC 可能就無濟於事。此外，貨幣替代也取決於貨幣穩定程度和其他國家情況，包括法律框架和法規。

鮑爾指出，美國還在就利弊做出評估，以研究潛在的成本與收益，目前還不打算發行。

聯準會最早對數位貨幣抱持更謹慎的態度，但隨後轉向，決定更深入研究這是否適合美國。鮑爾表示，全球約有 80％的中央銀行正在探索這一想法，CBDC 可以通過多種方式改善支付系統，也是這一點引發了美國的興趣。

對於 Facebook 想發行 Libra，鮑爾表示，任何形式的數位貨幣都該是現金的補充，而不是現金和私人部門數位形式美元的替代品。

聯準會在今年 8 月宣布擴大數位貨幣技術的試驗規模，波士頓 Fed 正在與麻省理工的研究員合作，開發可供央行使用的數位貨幣。