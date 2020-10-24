回歸疫苗爭奪戰場！嬌生與阿斯特捷利康相繼重啟臨床實驗

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 和嬌生 (Johnson＆Johnson) 周五 (23 日) 雙雙傳出恢復新冠肺炎疫苗臨床實驗的好消息，前者在周五獲得主管機關許可後已經重啟實驗，嬌生也準備在下周一左右恢復試驗。

兩家公司開發的新冠肺炎候選疫苗為各界看好，但 9 月 6 日阿斯特捷利康傳出一名受試者出現嚴重的神經系統症狀之後，在美國的大規模臨床試驗就暫停至今，嬌生有 6 萬人參與的臨床試驗也因為一名志願者出現不適反應，而在上周喊卡。

嬌生疫苗解盲之路

嬌生 (JNJ-US) 週五 (23 日) 發布聲明表示，與美國食品和藥物管理局 (FDA) 協商後，準備恢復臨床實驗受試者招募，獨立的數據安全監控委員會也建議嬌生的實驗可繼續進行。

嬌生的科學長 (chief scientific officer) Paul Stoffels 指出，臨床實驗暫停期間，嬌生除了內部研究團隊進行仔細審查外，還聘請三名獨立醫療顧問詳細分析這起突發案例，他表示「沒有發現與疫苗相關的證據」，而且不良事件導致臨床實驗暫停在醫學上很常見。

Stoffels 表示，受限於病人隱私條款，嬌生無法透露該嚴重不良事件的資訊，嬌生也拒絕表示該名受試者是否接種疫苗，因為目前疫苗臨床實驗尚未解盲。

至於重啟實驗進度，Stoffels 提到，為了盡可能減少進度進度被延誤，臨床實驗將於下周一 (26 日) 前重啟運作；暫停期間，嬌生隨時待命，後勤工作並未停止。

嬌生力拼在年底之前取得疫苗效果的數據，並盡快在 2021 年初向美國監管機構申請緊急使用授權。

阿斯特捷利康的輿論壓力

阿斯特捷利康宣布，在美國的疫苗臨床實驗計畫已獲 FDA 批准得以重啟，FDA 已審查全球相關研究數據，確定該實驗繼續進行安全無虞，且由於巴西、英國、南非的臨時實驗先前就已經恢復，進度逐漸回歸正軌。

執行長 Pascal Soriot 表示：「獨立監管機構採取謹慎措施保護大眾，並確保疫苗在批准前是安全無虞的，我們應該對此感到放心。」

阿斯特捷利康自 9 月份宣布受試者出現無法解釋的疾病以來，與合作夥伴牛津大學便一直面臨揭露資訊的社會輿論壓力。

阿斯特捷利康週五在一份聲明中表示，受試者者在大規模疫苗臨床實驗中身體不適並不罕見，預計臨床實驗有望在今年晚些時候公布臨床試驗結果。