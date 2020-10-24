〈貴金屬盤後〉市場探尋金價催化劑 週五窄幅波動 溫和收高 但本週仍下滑

週五 (23 日) 交易，黃金期貨價格溫和收高，但本週仍連續第二週收跌，交易者在美國國會對新冠疫情紓困方案的談判、美元走勢，以及即將到來的總統大選的討論中探尋黃金下一個主要催化劑。

週五黃金價格窄幅波動，由於國會可望通過新冠疫情紓困方案，金價早盤上升，但接著數據顯示，IHS Markit 服務業和製造業 10 月份 PMI 均上升後，金價走低。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「過去 3 週，金價在許多不同主題下，一直在 50 美元範圍內徘徊，包括美元貶值、全球新罐病例增加、選前的緊張情緒，以及美國刺激措施的不確定性。」

「黃金可能會持續區間交易，直到出現新催化劑。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.03%，收每盎司 1905.20 美元。

根據交易最活躍的契約，黃金連續 2 週收低，但本週跌幅不到 0.1%。

12 月白銀期貨價格下跌 3 美分或近 0.1%，收每盎司 24.675 美元。白銀本週仍上漲 1.1%。

美眾議長佩洛西 (Daniel D.Calif) 週四與美財長梅努欽談判後表示，紓困方案「差不多快好了」，但參議院共和黨迄今仍不願支持一項約 2 兆美元的支出計畫，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 週四拒絕就紓困方案進行大選前投票。

美國會對新冠疫情紓困方案的討論狀態仍不明確，該方案的規模、廣度等細節也尚不清楚。白宮經濟學家庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，財政刺激方案週五上午幾乎沒有動靜。

美公債殖利率攀升至 6 月來最高水準，10 年期公債殖利率週五上升至 0.84%，自上週五 0.744% 的水準上升。公債殖利率上升會提高公債的避險吸引力，不利黃金。

然而，黃金本週走勢大致與美元走勢一致，這兩者都被認為是避險投資工具。週五 ICE 美元指數下跌 0.2%，本週跌幅近 1%。

Refinitiv 貴金屬研究主管 Cameron Alexander 週五報告指出，他對黃金前景持樂觀態度。

「潛在的宏觀經濟狀況，例如經濟阻力、低利環境、中美局勢持續緊繃、通膨預期不斷上升，以及第二波新冠疫情即將到來，這些對中長期金價來說均非常有利。」

Refinitiv 週五報導，今年第三季各國央行 10 年來首次成為黃金的淨賣家，此變化歸因於「中國和俄國沒有購買。」

報導指出，今年第三季實體黃金需求較去年同期下降 30%，至 562 公噸。

從技術角度看，Otunuga 表示，黃金在 1910 美元以下「持續疲弱」可能打開通往 1890 美元至 1858 美元的道路。

然而，「若美元走疲，可望鼓勵金價向上突破 1910 美元，這就可能打開通往 1935 美元的大門。」

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