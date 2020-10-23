聯茂第三季獲利下滑 前三季EPS 5.84元

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (23) 日公布 2020 年最新財報，第三季因出貨結構變化造成毛利率及獲利下滑，單季稅後純益為 6.45 億元，季減 25.5%、年減 9.85%，每股純益 1.94 元，累計前三季稅後純益為 18.88 億元，年增 4.96%，每股純益 5.84 元。

聯茂第三季營收 62.2 億元，毛利率為 18.86%，季減 2.1 個百分點，年減 2.43 個百分點，稅後純益為為 6.45 億元，季減 25.5%，年減 9.85%，單季每股純益 1.94 元；前三季營收為 193.1 億元，毛利率 19.67%，年減 0.11 個百分點，益為 18.88 億元，年增 4.96%，每股純益為 5.84 元。

聯茂第三季毛利率下滑，主要是因應用於 5G、伺服器等高速傳輸高毛利產品出貨量減少，影響獲利，不過第三季並無匯損，反而有約 1 億元匯兌收益挹注。

對於第四季營運，由於中國市場對 5G 基地台的建設開始加速，預計第四季將有備料需求，市場估聯茂電子第四季營收將較第三季略增，全年營收將超越 256 億元創新高。

聯茂因應長期建設需求、積極擴產，旗下大陸江西二期產能預定 2021 年第 1 季開始逐步開出，最大月產能可新增 60 萬張，目標明年上半年全數開出。聯茂目前廠區橫跨兩岸，包含台灣新埔，大陸無錫、東莞、黃江、江西，以及生產軟性銅箔基板的廣州廠產能。聯茂本身因應 5G 長期建設發展，積極擴充產能。

聯茂中國江西廠第一期的第一階段產能在 2019 年第 4 季開出，開出後已貢獻業績，並在今年第 2 季陸續再開出 30 萬張，合計第一期總產能為新增基板 60 萬張，以及膠片 450 萬米。