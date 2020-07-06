CCL廠6月營收兩樣情 聯茂登頂 騰輝再陷谷底

銅箔基板廠 (CCL) 6 月營收全數公布完畢，聯茂 (6213-TW) 營收以 25.38 億元改寫歷史新高，年增 28.49%；不過騰輝 - KY 今 (6) 公布 6 月營收，則再較 5 月下滑，以 3.36 億元寫新低。

聯茂 6 月受惠 5G 基地台與伺服器等多元需求，營收為 25.38 億元，月增 1.1%，年增 28.49%，第二季營收 74.77 億元，創新高，季增 33.08%，年增 25.34%；上半年營收 130.95 億元，年增 16.32%。

展望第三季，聯茂隨著新產能持續開出及高速材料市占率提升，對第三季持續帶來正面效應，但是新冠肺炎疫情與美中貿易戰對總體經濟與需求仍存在變數。

美系外資最新發表報告指出，台系 CCL 近期並無跟進調高價格的可能，反倒是如聯茂在高頻、高速板材市占率提高，有助獲利提升，明年每股純益上看 13.25 元，評等為「買進」，目標價為 176 元。

聯茂去年每股純益 8.13 元，美系外資預估今年每股純益將提升為 9.41 元，受惠高頻、高速板材市場需求提高，且應用於 400G 交換器、5G 通訊等產品需求升溫，估高階 CCL 在 2020 年及 2021 年將有 1-2% 的供應缺口。

騰輝 6 月較上月 3.6 億元下滑到 3.36 億元，再寫成立以來單月新低，月減 6.48%，年減 21.49%，第二季營收為 11.38 億元，季減 15.2%，年減 13.89%，2020 年上半年營收 24.8 億元，年減 3.3%。

騰輝 6 月營收寫低點，騰輝主管指出，受疫情影響，海外車廠雖然陸續復工，但產能開出有限，另一方面各廠先消化庫存，因此 6 月仍處營收低檔。目前已積極爭取 5G 與宅經濟相關訂單，也有收穫。而軍工、航天等特殊產品訂單未受疫情影響，因此毛利率可維持高檔。

隨著時序進入下半年，騰輝主管指出，接獲海外大厰雷達應用及 5G 天線等高頻產品訂單，而國内大厰訂單 7 月過後將進入合格供應商材料庫，均能為營收挹注動能。汽車供應鏈方面，各大汽車厰除陸續復工，目前各國也已經提出挽救車市的購車方案，預期車市谷底已過，後續在車厰恢復下單節奏後，可望逐步回穩。

騰輝現階段積極發展有關半導體測試新材料認證，預計今年可對營收與獲利帶來具體貢獻。