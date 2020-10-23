宏碁Chromebook動能延續 外資上調目標價至30元

宏碁 (2353-TW) 受惠 Chromebook 需求強勁，第 3 季營收寫下近 6 年單季新高，美系外資看好遠距商機將延續，推升 Chromebook 需求，加上營收成本組成貨幣多元，可望降低匯損風險，對宏碁重申買進評等，目標價上調至 30 元。

美系外資表示，宏碁是全球第二大 Chromebook 供應商，僅次惠普 (HP-US)，今年第 2 季市占 22%，根據市調機構 Gartner 預測，今年全球 Chromebook 出貨將逆勢年增 11%，惠普、宏碁將受惠。

從宏碁營收組成分析來看，美系外資指出，估算宏碁營收中有 50% 以美元計算、20% 以人民幣計算，其他則是新興市場貨幣，而銷貨成本中，估有 75% 以美元計算、15% 以新台幣計算，其他以新興市場貨幣計算，因此，近期新台幣強勢升值下，反而有助宏碁獲利。

面對新台幣匯率問題，宏碁董事長陳俊聖表示，出貨歐美的機種本來就是以美元計價，但如果受匯率影響，就必須出更多貨或是進行避險，而近期零組件、航運費用增加，也只能自行吸收，至於新品訂價是否考慮調整，認為新品雖有重新訂價的能力，但也要符合市場、客戶需求。

展望未來，宏碁指出，在遠距商機新常態持續發酵下，筆電仍供不應求，能見度看到明年，近期客戶追單力道持續加強，甚至直接預付貨款搶下單，將備妥關鍵零組件，維持穩定出貨。