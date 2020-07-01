外資評聯茂利基產品有助獲利 明年每股純益上看13元

市場傳全球前二大銅箔基板 (CCL) 廠陸商建滔近期發出通知，將在 7 月起調漲價格，漲幅約在 3%-5%，美系外資今 (1) 日發表報告指出，台系 CCL 近期並無跟進調高價格的可能，反倒是如聯茂 (6213-TW) 在高頻、高速板材市占率提高，有助獲利提升，明年每股純益上看 13.25 元，評等為「買進」，目標價為 176 元。

聯茂去年每股純益為 8.13 元，美系外資預估今年每股純益將提升為 9.41 元，受惠高頻、高速板材市場需求提高，且應用於 400G 交換器、5G 通訊等產品需求升溫，估高階 CCL 在 2020 年及 2021 年將有 1-2% 的供應缺口。

美系外資評估，聯茂在高階產品銷售增加同時，毛利率可望達 22.3%，明年則走高到 24.4%，估明年每股純益上看達 13.25 元。

CCL 廠聯茂近年投資擴廠手筆大，在江西投資 18 億元擴產，產能將因應 5G、電動汽車與物聯網等高頻材料需求，江西新廠首期產能則分別在去年第 4 季及今年第 1 季分階段開出，合計開出 60 萬張，執行長蔡馨暳指出，今年下半年將規劃進行江西廠第 2 期擴充方案，對擴產動作相當積極。

聯茂近年耕耘網通基地台、伺服器、存儲等產品應用，也積極在中高階、高速低訊號流失的複合材料 CCL 爭取新進展，躋身一線 PCB 材料供應商，2020 年高階基板出貨力拚成長 5 成，全球市占率拚超過日本的松電工。