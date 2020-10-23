凌通切入中系品牌大廠家電 觸控IC業績估翻倍成長

MCU 廠凌通 (4952-TW) 第三季營運逐步好轉，接單也傳捷報，近期以觸控 IC 切入中系品牌大廠，產品以小家電為主，看好第四季起觸控 IC 營收貢獻將更顯著，全年相關業績估逾倍數成長。

凌通指出，先前在觸控 IC 耕耘多年，近幾個月開始進入收割期，且因該中系品牌客戶為在平價市場享有高市佔，隨著雙 11、聖誕節等購物性節日到來，需求相當強勁，預計客戶拉貨動能將延續至第四季。

另外，凌通為客戶測溫槍開發的特殊應用晶片 (ASIC) 出貨續強，今年出貨量將較去年逾倍數成長，目前也仍是該客戶的唯一供應商，估將貢獻今年營收比重約 5%。

凌通在中國電動腳踏車市場也有斬獲，今年因取得新客戶，看好今年在中國馬達 MCU 市佔將一舉從 3 成，提升至 4 成，近期更因中國水災，電動腳踏車的馬達維修需求跳增，推升凌通馬達 MCU 出貨量成長。

近期更隨著車市回溫，行車紀錄器影像控制 IC 需求回升，加上疫情持續，外掛式鏡頭客戶拉貨續強，看好今年第四季可望優於去年同期。

凌通 9 月營收 3.01 億元，月增 6.65%，年增 46.04%，第三季營收 8.55 億元，季增 14.92%，年增 19.92%，累計前三季營收 20.71 億元，年增 1.09%，較上個月轉正。