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美國國務院批准對台三項軍售 總額逾 18 億美元

美國國務院批准對台三項軍售 總額逾 18 億美元。(圖片：翻攝 wikipedia)
美國國務院批准對台三項軍售 總額逾 18 億美元。(圖片：翻攝 wikipedia)

美國國防安全合作局 (DSCA) 週三 (21 日) 宣布，美國國務院已批准三項對台軍售，總價逾 18 億美元 (逾台幣 540 億元)，並已正式通知國會。

美國國務院週三已批准對台三項軍售案。第一筆軍售包括 135 枚 AGM-84H 增程型距外陸攻飛彈 (SLAM-ER) 和相關設備，約 10.8 億美元

第二筆軍售包括 11 套 M142 發射器，64 枚陸軍戰術導彈系統 (ATACMS) M57 戰術飛彈、7 輛 M1152A1 高機動性多功能輪式車輛 (HMMWVs) 等，約 4.36 億美元

第三筆軍售包括 F-16 戰機外部傳感器 (MS110)，以及相關備件、維修零件、系統支援、人員培訓和美國政府和承包商代表的技術援助等，約 3.67 億美元

美國國防部稱，對台軍售案是基於《台灣關係法》而推動的項目，能使台灣應對當前和未來軍事威脅，符合美國的國家、經濟和安全利益，有助於提高台灣安全和地區政治穩定、軍事平衡、經濟和進步。

美國國防部強調，擬議出售的這種設備和支持不會改變該地區的基本軍事平衡。

華府智庫二○四九計畫研究所主席的薛瑞福 19 日表示，台灣區域安全為印太地區關鍵，促成川普政府對其常態化軍售、高階官員訪台，也都凸顯台灣的重要性。

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