〈財報〉現金消耗情況改善 西南航空盤中揚升4.5%

西南航空 (Southwest Airlines) 週四 (22 日) 公布第 3 季財報，儘管因疫情打擊，Q3 淨虧損仍居高不下，不過現金消耗情況較上季改善，待短程需求逐步恢復，預計 Q4 現金消耗量將持續下滑。

財報發布後，截稿前，西南航空 (LUV-US) 盤中上漲 4.5%，至 41.64 美元。

西南航空股價日線圖 (圖：Investing.com)

Q3 財報關鍵數據：

營收：17.9 億美元，年減 68.2%，優於 Refinitiv 預期的 17 億美元

(Non-GAAP) 調整後淨虧損：11.7 億美元，優於上季的 15 億美元，去年同期淨利為 6.59 億美元

(Non-GAAP) 調整後每股淨損：1.99 美元，優於 Refinitiv 預期的 2.35 美元

根據財報，今年第 3 季西南航空的每日消耗現金平均降至 1600 萬美元，較上季 2300 萬美元改善，預計在短程航空需求稍微回復後，Q4 每日現金消耗將進一步降至 1100 萬美元。

不過，西南航空表示，營業收入必須恢復至 2019 年的六或七成，或是本季營收的 2 倍，才可能實現收支平衡。

執行長 Gary Kelly 指出，自 7 月需求放緩以來，客運量已有所改善，但在取得廣泛疫苗之前，客運量和航班預訂情況將持續疲軟。

疫情期間為緩和大眾的擔憂情緒，今年 5 月，西南航空在特定航班實施座位數量限制，宣布中間機位不坐人，不過該公司表示，該項措施將實施至 11 月底，12 月 1 日起將機位銷售將恢復正常。

自疫情爆發以來，各家航空公司因旅遊限制而遭受打擊，紛紛祭出無薪假或強制裁員。

對此，西南航空表示，目前正在和工會就減薪方案進行談判，儘管在疫情期間從未強制放無薪假或裁員，其仍警告若未能達成共識，明年將不得不裁員。