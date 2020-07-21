〈財報〉可口可樂Q2營收年減28% 預期需求將回升

可口可樂 (KO-US) 在週二 (21 日) 公佈了第二季財報，營收年減 28%，創下 25 年來最大的季度營收下滑，不過該公司認為，隨著全球防疫封鎖的緩解，需求將有所改善。

可口可樂股價在美股盤前上漲 2.02%，暫報 47.05 美元。

可口可樂股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：72 億美元，符合預期的 72 億美元，年減 28%

淨利：17.8 億美元，低於去年同期的 26.1 億美元

EPS：42 美分，高於預期的 40 美分，低於去年同期的 61 美分，年減 32%

可口可樂財報顯示，第二季營收年減 28%，至 72 億美元，達到了分析師預期，而儘管全球防疫封鎖有所緩解，但是可口可樂全球產品單位銷量仍萎縮 16%。

可口可樂第二季氣泡飲料銷量則下跌了 12%，可口可樂品牌的銷量下跌了 7%，零卡可口可樂則是下跌了 4%。其他飲料類別受到更大打擊。茶和咖啡銷量暴跌 31%，主要是由於歐洲地區幾乎所有 Costa 咖啡館被迫暫時關閉。水、能量水和運動飲料的銷量下跌了 24%。果汁、乳製品和植物性飲料的銷量下跌了 20%。

可口可樂指出，每股盈餘較去年同期下跌了 32%，但可口可樂認為，隨著全球防疫封鎖的緩解，需求將有所改善。

可口可樂公司董事長兼執行長 James Quincey 表示：「我們為在這種瞬息萬變的形勢下，能持續調整和加快戰略而感到自豪。我們相信第二季已經是今年中最具挑戰的時期，我們將持續發展並滿足消費者需求。」

可口可樂股價較年初下跌 16%，較 2 月 21 日創下的高點 60.13 美元下跌了 23.30%。