美國情報首長證實伊朗、俄羅斯取得選民資料 試圖干預大選

美國國家安全官員周三 (21 日) 表示，伊朗與俄羅斯已獲得美國選民登記的資訊，試圖採取行動影響輿論，藉此干預美國總統大選，呼籲民眾保持懷疑的態度，勿被虛假資訊干擾。

美國國家情報總監 (DNI) John Ratcliffe 在緊急記者會上說：「首先，我們已經證實，伊朗和俄羅斯分別獲得美國選民登記資料，這些數據可能被國外有心人士藉機傳遞假消息，試圖引起混亂，破壞民眾對美國民主的信心。」

Ratcliffe 指出，伊朗向選民寄出威嚇、煽動社會以及打擊川普的假電子郵件，包括散布海外人士甚至可以從國外投下假選票的影片，這些都是錯誤的訊息。

他表示，這些都是伊朗與俄羅斯所做的最後掙扎，民眾必須相信美國選舉系統有韌性，且投票是安全的，

Ratcliffe 補充說道，儘管俄羅斯此次並未採取相同的行動，但已知俄羅斯像 2016 年一樣，取得一些美國選民資料。

在 Ratcliffe 公開示警之前，華盛頓郵報 (Washington Post) 報導，美國官員警告州和地方當局，伊朗曾展開造謠宣傳，假冒新法西斯團體「Proud Boys」向民主黨選民寄送威脅性的電子郵件。國土安全部一位官員也在周三告訴州和地方選舉行政機構，當地的選舉網站出現漏洞。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 在周三的記者會上表示，FBI 不會容忍外國干涉美國的選舉、任何威脅民眾投票，或破壞選舉結果信心的犯罪活動，民眾應該相信自己投下的選票，面對任何未經證實的消息，應時時保持懷疑的態度。

川普曾對各州以防疫為由擴大郵寄選票範圍提出強烈抗議，批評這樣的計畫將導致大量選民面臨欺詐的風險，川普競選團隊已經提起訴訟，企圖阻止某些有關郵寄投票的新規則。