美總統大選使不確定性加劇 分析師看好美元回升

隨著即將到來的美國總統大選所帶來的不確定性，投資者對於金融市場震盪的預期上升，避險需求也因此攀升，促使投資人開始重新審視對美元走勢的看法。

大型銀行和投資者已經開始重新考慮對今年餘下時間內美元走勢的看法。美元自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發後的峰值跌至八月份的低點，跌幅 10%。分析師認為，在美國總統大選可能帶來的不確定性因素下，將使投資者湧向美元。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 貨幣策略主管 Shahab Jalinoos 表示，美國總統大選的風險，促使該團隊預測美元將在未來四週內走強，結束數個月來貶值的走勢。這是該團隊自 5 月份以來，首度下調歐元對美元的一個月目標價。該行認為歐元兌美元會回落至 1.16 美元，低於先前的 1.21 美元。

美國銀行 (Bank of America) 外匯策略師 Ben Randol 也表示，未來將面臨重大的經濟和事件風險，預計美元將在選舉前走高，甚至可能在選後持續上升。該銀行預測，年底歐元兌美元匯率將從 1.16 降至 1.14。

瑞銀美國固定收益部門負責人 Thomas McLoughlin 表示，川普在尋求勝選的過程中所面對的一系列障礙，可能將促使川普採取各種行動來與拜登競爭。如果選舉當日沒能出現明確的獲勝者，那投資者應該為劇烈的市場波動做好準備，並轉向投資更穩定的資產。

McLoughlin 表示：「若川普能重新佔上風，且選舉之日已經不遠，推遲宣布獲勝者的可能性就真的存在。市場厭惡不確定性，因此可以合理預期，避險資產將能為投資者帶來一定的庇護。」