〈Q4投資展望〉聯準會印鈔撒錢 債市布局先看美總統大選結果

聯準會低利率政策，可望替債市吸引資金挹注，但要注意美國總統大選對債市的影響，如果川普連任，預期高收益債將優於投資等級債；而若拜登挑戰成功，則建議提高投資等級債券比重。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，未來債券市場走勢的主要觀察重點為美國總統大選結果，如果共和黨川普連任，可望讓美國延續低利率與低稅率政策，而川普在美中貿易戰方面極可能重新與中國談判，因此預估高收益債表現將優於投資級債。

如果川普敗選，市場預期，民主黨拜登上台後極有可能調高企業稅率；卸任的川普也可能在離職前通過制裁方式報復中國，建議布局投資級債的比重應高於高收益債。

謝芝朕指出，高收益債特別看好基本面佳的美國高收益債與亞洲高收其中亞高收殖利率高達 7.3%，具有良好的投資價值。

至於投資級債目前評價水準稍高，建議選擇波動更低、收益更優的金融債。此外，新興美元主權債具有殖利率優勢以及受惠持續復甦的經濟環境，可望持續吸引資金流入。

富蘭克林華美投信表示，受新冠病毒疫情影響，導致高收益債面臨一波修正，但比起過去，此次疫情衝擊餘震時間較短，市場回復速度也相對過去兩次事件較快。

根據美銀美林報告，美國高收債信用循環有機會在未來幾個月進入轉折，高收益債券違約率目前在高原期，未來 12 個月違約率約 10 % 至 15% 間，且預估美國 2023 年之前不會升息，低利環境下，高收益債市仍有利可圖。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明指出，根據歷史經驗，高收益債在違約率觸頂前後皆有表現空間，以 2008 年金融海嘯為例，高收債違約率於 2009 年觸頂後，之後 3 個月、6 個月甚至一年後，美國高收益債漲幅都有 6% 到 18% 不等的漲幅，凸顯債券漲勢動能不減。