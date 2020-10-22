〈台股盤前〉季報發布前夕觀望心態濃 掌握營運前瞻為重點

台股在面臨大盤指數 13000 點的壓力下，市場觀望氣氛濃厚，指數高檔震盪但在大立光、台積電已陸續召開法說會後，後續重量級公司敲定在 10 月底前召開法說會，證券分析師黃漢成指出，在季報正式發布前，這些即將召開法人說明會的個股，可望成為市場布局的重點。

近期即將召開法說會的個股包括台光電、台達電、智原、聯發科、旺宏、穩懋、義隆電、友達等。

先就今天早晨收盤的美股來看，聯準會週三釋出最新地區經濟《褐皮書》報告，各區經濟前景普遍表示樂觀或樂觀，但不確定性很大。製造業以適度增長，消費者支出提高，但一些地區表示零售支出開始趨於穩定，許多地區的商業房地產市場持續惡化。

美股四大指數表現，道瓊指數下跌 97.97 點，或 0.35%，收 28,210.82 點。標普 500 指數下跌 8.40 點，或 0.24%，收 3,434.72 點。那斯達克指數下跌 31.80 點，或 0.28%，收 11,484.69 點。費城半導體指數下跌 18.56 點，或 0.78%，收 2,367.26 點。

而美股五大科技巨擎漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.070%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.25%；臉書 (FB-US) 上漲 4.17%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.74%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.46%。

台股目前最大的問題在於成交量能的不足，證券分析師黃漢成指出，台股成交值未能放大，主要來自美國總統選舉將近，其確定性引發市場投資人觀望，且加權指數接近 13000 點壓力相對沈重，盤勢由個股表現。在季報正式發布前，這些即將召開法人說明會的個股，可望成為市場布局的重點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股處於 5、10 日線的糾結態勢，上檔賣壓不輕，指數表現上顯示為高檔震盪整理格局，投資人應留意下周蘋果財報，及 iPhone 新機銷售狀況。

另外，昨 (21) 日 TPCA 展開展，設備廠由田 (3455-TW)、迅得 (6438-TW) 由於跨入半導體、非面板設備企圖心強、對於明年的展望看法樂觀，也為件得留意的標的。

同時，在台股重大消息方面，百年大同經營權變天，市場派昨日在股東臨時會獲壓倒性勝利，拿下 5 席董事、2 席獨董，公司派僅獲 1 席董事及 1 席獨董，但力保獨董王金來衝出最高票，取得第一次董事會召集主導權。大同預計最快下周三、四召開董事會改選董事長，市場派內定由林文淵出任新大同董事長。