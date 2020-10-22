台積電甩尾拉高 台股5日線失而復得 漲39點收12917點

美國新刺激方案難產，拖累美股收黑，台股今 (22) 日跟隨亞股走弱，盤面上缺乏強勢主流股，電子整體成交比重下滑至 67%，傳產及金融股表現相對有撐，終場前在低接買盤進場下，台積電強勢翻紅，帶動指數上漲 39.78 點或 0.31%，收在 12917.03 點，5 日線及 10 日線也失而復得，成交值略增至 1719.6 億元。

觀察電子權值股走勢，晶圓代工廠聯電遭美國司法部控告侵害營業秘密，可望以 6000 萬美元罰金和解，聯電今日股價大漲逾 5%，收 33 元；台積電、鴻海及大立光今天一路都在平盤附近遊走，不過，台積電在終場前獲買盤挹注，股價強勢收紅；聯發科、台達電、瑞昱、聯詠等均表現弱勢。

金控雙雄國泰、富邦均呈現上漲走勢，中信金、元大金、上海商銀漲逾 1%；台灣大、統一超、亞泥、遠東新、宏碁、上銀等多檔權值股也在盤面上表現；面板雙虎走勢不同調，群創一度漲逾 1%、友達則震盪走跌。

觀察盤面焦點股，由於 5G、智慧機終端需求迅速回溫，台廠 12 吋矽晶圓傳明年第 1 季報價醞釀調漲 5%，帶動環球晶、台勝科及合晶股價走揚，一度漲逾 1%。記憶體廠華邦電今年首度成為 iPhone 新機外掛 NOR Flash 晶片獨家供應商，激勵股價漲近半根停板。

大同經營權變天，市場派取得三分之二的席次，23 日起將恢復一般交易，今日股價直奔漲停，鎖在 21.35 元，成交量爆出 4 萬張。藥華藥與國際藥廠 AOP 的仲裁官司遭判賠 1.42 億歐元 (約新台幣 48 億元)，導致股價被打入跌停，摜破百元關卡。