〈台股盤後〉蘋果照亮電子族群 量縮大漲157點收12908點

新台幣持續強彈，美指期翻紅，台股在權值三王與蘋概股加持下今 (19) 日開高走高，包括光電、半導體、金融族群同步走揚，終場指數大漲 157 點，收在 12908.34 點，但受限於市場追價意願有限，成交量萎縮至 1641.14 億元。

美國紓困案露出曙光，激勵美股期指應聲上漲，帶動亞股全面走揚，台股今天由電子族群領軍多方，包括台積電、鴻海、大立光與聯電等電子權值股全面上漲，有新品題材加持的蘋概股受惠於預購開紅盤，帶動台股集中、櫃買市場同步收紅。

鴻海電動車實力獲外資肯定，吸引內外資買盤同步敲進，推升股價早盤開高走高，勁揚逾 3%，成交量多達 8.5 萬張，激勵股價轉強突破周線，惟尾盤遭大單調節，漲幅終場收在 81.3 元。

大立光股價急拉轉強大漲逾 4%，終場股價收在 3085 元，但仍失守月線；光學族群中包括玉晶光大漲近 3%、今國光、中揚光、新鉅科、亞光也有 1% 以上漲幅。

蘋概股中的嘉聯益大漲逾 4%，終場收在 28.3 元，台郡、晶技、新日興也有 3% 以上漲幅，鴻準、全新也在買盤敲進下，推升股價全面翻紅。

分析師指出，資金主要聚焦在電子族群中，在蘋果買氣火熱帶動下，推升蘋概供應鏈股價翻紅，整體電子族群交易比重高達 7 成，但受美國大選、紓困不確定影響，買盤觀望導致交易量縮，進而壓抑傳產、金融漲幅，後市須觀察指標個股走勢，留意漲多拉回風險。