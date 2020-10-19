蘋概三王帶頭衝 台股收復短均三道關卡 漲157點收12908點

熱錢回頭，新台幣早盤強勢升值，台股今 (19) 日開高走高，由於 iPhone 12 預購超乎預期，在蘋概三王領軍下，電子股買氣強強滾，帶動指數一口氣收復 5 日線、10 日線及 12900 點三道關卡，終場上漲 157.97 點，收在 12908.34 點，成交值縮至 1641.14 億元。

iPhone 12 預購熱絡，台積電股價止跌，回神勁揚近 2%，收在最高 457.5 元，收復 5 日線；大立光同步強彈逾 4%，強勢站回 3000 元之上，終場收 3085 元；法人也看好組裝廠鴻海第 4 季營運，帶動股價跳空大漲逾 3%，收在 81.3 元，市值升至 1.12 兆元，奪回台股第二大寶座。其他蘋概股包括台光電、正崴、玉晶光、鴻準、GIS-KY、訊芯 - KY 等均力守紅盤。

觀察其他權值股走勢，聯發科、聯電都表現不俗，今日股價均漲逾 1%，分別收在 692 元、31 元；日月光投控、和泰車、智邦、群創等多檔漲勢強勁；金融股普遍走升，包括永豐金、台新金等皆漲逾 1%。

PCB 族群第 4 季喜迎拉貨潮，今日成為買盤追捧焦點，其中，金像電受惠筆電及伺服器用板需求強勁，今年獲利不俗，激勵股價亮燈漲停；臻鼎 - KY 也一度攻上漲停；華通、鉅橡均漲逾半根停板；燿華、台郡、嘉聯益、台表科、景碩等也都在盤面上表現。

此外，綠能概念股持續獲資金進駐，太陽能股聯合再生逼近漲停價，元晶、達能、新晶投控也有 3-4% 的漲幅。風電股上緯投控漲逾 2%，恒耀漲逾半根停板，大亞、台船、新光鋼也表現不錯。