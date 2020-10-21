外資期現貨不同調 偏愛面板雙虎及塑化股 逢高調節聯電近6.3萬張

台股今日力守 5 日線，外資現貨連二賣，但台指期偏多操作、卻又大買元大 50 反 1 避險，操作呈現觀望；現股方面，外資及投信大買面板雙虎，另外，外資也大買塑化股，並逢高調節聯電 6.28 萬張，及同集團成員欣興。

外資今日小幅賣超 6.01 億元，為連二賣；投信轉為賣超 2.35 億元；自營商同步賣超 40.59 億元，三大法人聯手賣超 48.94 億元。

雖然現貨賣超，但外資台指期淨多單增加 2738 口，來到 2.74 萬口，值得注意的是，外資又大買元大台灣 50 反 1 逾 2 萬張避險，整體操作觀望。

現股方面，外資今日大舉買進面板雙虎群創 2.9 萬張、友達近 2 萬張，也加碼蘋概半導體相關的台積電、日月光投控各 8100 多張。

除了電子股外，外資今日也加碼傳產指標，包含塑化的台達化、中纖、台聚、國喬、華夏；鋼鐵指標中鋼、東和鋼鐵、中鴻等。

外資賣超方面，逢高調節聯電 6.28 萬張最多，同集團的欣興也遭調節 1.27 萬張，此外，代工五哥廣達、仁寶、緯創均遭外資賣超 5700 多張，英業達、和碩也遭調節；而經營權之爭落幕的大同，以及子公司精英同步被賣超 4600 張。

投信方面，也與外資同步買超面板雙虎群創逾萬張、友達近 3900 張，不過外資調節的聯電，外資買超逾 2000 張。

賣超方面，投信也與外資不同，賣掉中鋼 6319 張最多，另外也賣超塑化指標南亞 2818 張、遠東新 1957 張。