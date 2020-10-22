【普信觀點】尋找市場反彈後的機會

重點摘要

許多市場指標皆強勢反彈，但並非所有資產類別都快速恢復。

價值股已經遠遠落後成長股，但我們的經理人仍然看到兩者都有值得投資機會。

高收益債券普遍提供吸引人的本期收益，而且某些特定市場具有上漲的潛力。

使對於我們這些在今年春天看到希望的人來說，面對疫情，市場仍保有極高的彈性。考慮到熊市的持續時間：從 2 月 19 日的歷史高位下跌了大約三分之一，標普 500 指數在一個多月後的 3 月 23 日創下了谷底—這是歷史上最短的熊市。然後，標普指數在 8 月 22 日創下新高，從高點到高點僅 126 個交易日—這是另一個紀錄，比 1,542 個交易日的平均恢復期快了 10 倍以上。

但是，並非所有資產類別都遵循這種 V 形復甦的模式，比如價值股績效對成長股的明顯落後就是一個最好的例子。一些國際市場仍遠遠未回到疫情爆發前的高點，信貸市場的報酬也相差很大。以下是結合幾位投資組合經理對我們現在所處位置的看法，涵蓋了許多的資產類別。

在尋找新機會的同時逐步獲利了結

Scott Berg 管理著我們的全球成長企業股票型基金，使他充分了解疫情如何與科技創新相結合來顛覆市場和經濟。Scott 觀察到，來自世界各國政府的貨幣和財政刺激「令人嘆為觀止」，並且是歷史上前所未有的。僅在美國，國會就批准了總額高達 2.4 兆美元的紓困方案，佔美國年度 GDP 的 11％以上，而聯準會在幾個月內實施的量化寬鬆 (QE) 更是 2008 年至 2010 年金融海嘯期間的兩倍。Scott 還指出，與金融海嘯期間相比，當時大眾對於救助跨國大型銀行感到憤慨，但是目前各國政府已經能更好的分配經濟刺激方案的利益了。

1Barron，2020 年 8 月 22 日，引用道瓊斯市場數據。過去的績效不代表未來的績效。未來的結果可能有很大的差異，包括潛在的損失、反轉至復甦與反彈。

儘管今年夏天股市急劇上升，Scott 仍在尋找投資機會。估值目前處於歷史高檔，但 Scott 認為假設全球經濟持續復甦，這種估值是合理的—這種復甦可能使全球 GDP 於 2021 年中，回到疫情之前的水平。Scott 還指出，已開發國家的超低利率與新興市場急劇下降的利率意味著估值能再提高。針對特定機會，Scott 不斷地賣出投資組合中的一些大贏家，並將目光投向銀行和原物料產業，這些股票在股市週期的早期階段往往表現出色。他還對 “有人口優勢的” 的新興市場特別感興趣，例如印度和越南，充滿著年輕且快速成長的人口，而且這些國家擁有較高的經濟成長率和較低的債務水平。

「… 聯準會在幾個月內實施的量化寬鬆是 2008 年至 2010 年金融海嘯期間的兩倍。」

在個股的反彈中尋找價值

毫無疑問，美國價值股經理人最近不必擔心出售獲利部位。疫情使投資人青睞網路巨頭和其他與宅經濟有關的公司，但其他已經在周期性壓力和科技創新中掙扎的公司，成長卻仍遲緩，因此成長股與價值股之間的估值差距達到了本世紀初以來的最高水位。我們的兩名美國價值型經理人 Heather McPherson 和 John Linehan 認為差距最終將縮小，儘管他們並未試圖預測成長股與價值股表現週期的轉機點，但他們專注於利用公司的研究成果來尋找價格低於其內在價值的優質公司，這種方法與產業資產配置的決策無關，也不是一味的尋找最便宜的股票—有些股票不值錢是有原因的。

例如在金融產業，由於擔憂銀行的不良資產部位，估值急劇下降，而保險公司則因為疫情影響，正面臨著可能提高的索賠額度。較低的利率壓縮了貸款利潤，並對該產業構成了進一步的壓力。然而，Heather 和 John 認為特定公司具有潛在的上漲潛力。例如，某些公司有削減成本的潛力。在金融海嘯之後，商業模式發生變化，在某些情況下，投資人對信貸風險的擔憂可能也被誇大了。

為成長股與價值股的輪動做準備

Ray Mills 長期擔任海外股票基金經理，負責投資各種成長和價值投資。Ray 目前認為，儘管成長和價值股都存在投資機會，但逐漸開放的經濟最終將有利於價值股—而且歷史表明，這種轉變在發生時可能是劇烈的。由於這點，Ray 提醒投資人，應考慮在其投資組合中保持一定的價值股部位。

深入到各個領域和產業，Ray 對具有長期成長前景的公司特別感興趣，但這些公司目前正面臨週期性的掙扎，從而壓低了其股價。例如，他目前在一些現金流量不穩定的工業股中看到了機會。Ray 還認為中美之間持續的貿易戰正在為其他地區的公司創造新機會，他特別認為歐洲企業正準備從中國巨頭華為手中奪走部分 5G 電信設備市場。

「… 中美之間持續的貿易戰正在為其他地區的公司創造新機會。」

聚焦能度過危機的債券發行者

共同管理全球高收益債券基金的 Mike Della Vedova 認為，市場需要等到疫苗的出現，才能緩慢回歸正常，並且很可能使許多高收益債的投資人受益。自從投資人在疫情初期恐慌性逃離市場以來，高收益債券利差已急劇下降。Mike 預期，假設全球經濟逐漸好轉，則未來幾個月的利差基本上將保持穩定，這將使投資人能夠繼續享受具吸引力的本期收益。

Mike 認為某些產業也具有上漲的潛力。他對特定發行者特別感興趣，它們的債券在市場疲弱的時候遭到拋售，但它們仍有潛在的現金流來度過難關。舉例來說，這次疫情顛覆了全球汽車市場，但 Mike 認為一些汽車零件製造商的債券價格低廉並且有望復原。但同時 Mike 也警告，許多缺乏彈性的公司將無法生存。根據 Mike 和他團隊的預估，今年大約 9% 的美國高收益債將違約，而大約 5% 的歐洲高收債也將遭受同樣的命運。

不只關注指標

只關注主要指標的績效將不可避免地忽略了各個產業、地區和公司績效之間的重要差異。我相信，由於我們全面的研究平台和投資策略，我們能密切關注被其他投資人低估且但有長期投資潛力的標的。無論指數從何處起漲，我都期待著向您更新我們的全球投資專業團隊在未來幾個月內看到的機會。

