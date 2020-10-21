iPhone 12開賣隱含三大意義 蘋果長驅直入中國「手擒華為」

蘋果發布第一款 5G 手機 iPhone 12，引爆兩岸的預購盛況，儘管遭遇美中貿易戰、新冠肺炎疫情干擾，仍不減中國果粉的熱情，各大電商平台一開放即迅速搶購一空，《今周刊》報導指出，i12 的開賣，隱含 5G 起飛、再造盛世、手擒華為三大意義。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 於台北時間 10 月 14 日凌晨，站在賈伯斯劇院台上獨秀，儘管少了往昔熱情的歡呼聲與人潮，不過，全球所有果粉、媒體、投資人依舊全擠在電腦螢幕前，屏息以待庫克宣布這場發表會的主角：iPhone 12。庫克一開場就點明「今天，標誌著 iPhone 新紀元的開始」，5G 帶來前所未有的性能突破。

庫克發表秀結束不到 10 小時，太平洋彼端的台灣，各大電信商就陸續開放 i12 預約，龍頭中華電信預約一開放，瞬間即刻湧入萬人搶進，45 分鐘內就全數預約完畢。

中國的預約同樣火熱，蘋果天貓旗艦店、京東自營旗艦店瞬間秒殺，搶手的機型幾乎是不到一分鐘就無法下單。蘇寧光是 i12 機型預約量就超過 92 萬支，預約盛況直逼 i6 巔峰；這是蘋果五年來首見的光景。

《今周刊》報導指出，打從 2019 年起 5G 一上路，Android 品牌手機就各出奇招、季季推新品，無奈全球電信商 5G 訊號不給力，讓消費者對於升級 5G 相當冷感，與蘋果 i12 預約熱絡完全是兩樣情，因此，i12 開賣，對蘋果、全球電信市場都隱含著三大重要意義。

一，從電信商、用戶到供應鏈都在期待 i12 點燃市場熱情，扮演 5G 起飛的按鈕。二，i12 的銷售力道有機會如同當年 i6 系列，為蘋果再造一個新盛世。三，蘋果可望趁著「華為之危」，長驅直入華為手機最大的中國市場，在高階市場一舉擒王。

《今周刊》報導指出，中國果粉熱情未減，換機需求強勁，若跟 6 年前的 i6 相比，i12 系列第一天的預約數量明顯勝出，不同的是，民眾不再青睞昂貴的高階機種，反而較喜愛價格親民的 i12，儘管市場正反看法不一，但可以確定的是，蘋果重回巔峰的關鍵之鑰，正握在中國果粉手中。