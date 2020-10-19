中證監同意螞蟻集團香港IPO 最快11月初中、港掛牌

周一 (19 日)「IFR 國際金融評論」報導指出，螞蟻集團香港 IPO 案已取獲得中國證監會核准，而隨後港交所計劃在本周對螞蟻集團展開上市聽證。一旦同意申請後螞蟻集團即可進行路演，業內預期將在 11 月初美國大選後掛牌上市。

螞蟻集團上市案一波三折，原本在 9 月中取得上海證交所上市許可後，市場認為 10 月底掛牌機會濃，不料外媒指出因支付寶成第三方獨家代理基金戰略配股一事正遭中國證監會調查。受到主管機關遲遲不核准上市之下，導致整個上市作業延後。

螞蟻集團利用支付寶作為第三方獨家銷售參與自身股票戰略配售的事件，在中國金融業中尚無前例，也引發中國金融圈軒然大波，這當中是否造成利益衝突，涉嫌違法事宜，引起中國主管機關調查。

(圖片: AFP)

即便受到延後上市的影響，但國際市場對於參與螞蟻集團 IPO 一事熱度不減，也因為市場需求強勁，螞蟻集團計畫將其 IPO 估值目標提高到至少 2800 億美元，較原計劃的 2500 億美元估值上調 12%。而在相對應的估值之下，這次螞蟻集團 IPO 募資金額將高達 350 億美元。

業內人士表示，港交所上市委員會依慣例每周周四舉行例行會議，包括審查 IPO，而根據上海與香港兩地的 IPO 流程，由聽證至掛牌需要兩、三星期，所以預估最快 11 月初螞蟻集團可在中、港兩地同時掛牌。

