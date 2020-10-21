迅得半導體設備營收比重今年將倍增達近20% 明年上看3成

TPCA 展今 (21) 日揭幕，半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 總經理王年清指出，今年以來迅得半導體設備接單都超越去年同期，預估全年來自半導體設備營收占比將近 20%，明年將逾 3 成，公司更已規劃，目標 3 年內比重將超越 5 成以上。

由於第四季半導體設備也將開始出貨，迅得第四季營收將優於第三季；此外，迅得持續擴大半導體設備廣度與深度，除對半導體客戶新增因應各製程所需搬運及倉儲設備，也強化軟體整合。

迅得第二季財報獲利表現優於預期，第二季稅後純益爲 1.21 億元，季增 2.6 倍，年增 2.85 倍，每股純益爲 2.03 元；上半年稅後純益爲 1.54 億元，年增 1.09 倍，每股純益爲 2.6 元。

迅得第三季營收 8.96 億元，季增 4.21%，年增 18.22%，2020 年前三季營收 24.04 億元，年減 1.35%，但第三季產品組合因無來自高毛利的半導體設備營收認列，且在匯損侵蝕之下，單季獲利將較第二季下滑。

迅得 2021 年營收將再成長，半導體設備占營收比重由去年的 8-9%，提升到今年的近 20%，明年將由 20% 提高到 30%-33%；受惠半導體設備營收比重提升，明年毛利率、淨利率與整體獲利都將顯著拉升。