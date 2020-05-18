〈迅得營運展望〉擬訂半導體製程自動化設備3年內達成營收過半目標

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 今年以來半導體設備接單都超越去年同期，且台灣最大晶圓代工廠更因導入新世代製程新建廠，已成最大單一客戶，總經理王年清今 (18) 日指出，在此基礎下，已規劃 3 年內半導體應用設備營收比重將超越五成以上的目標。

由於台灣最大晶圓代工廠宣布，有意赴美國亞歷桑那州投資約 3600 億元設立 5 奈米廠，2021 投資動工、2024 年投片，王年清對此指出，迅得在 5 奈米製程自動化倉儲設備已建立標準生產線，目前在進一步等待客戶端的設廠規劃。

迅得 2020 年鎖定半導體自動化設備為成長目標，估全年來自半導體設備營收，將較 2019 年成長逾 1 倍，高於今年整體業績成長 20%。

迅得 2019 年營收 29.69 億元，雖是以 PCB 製程自動化設備為主，但其中半導體自動化設備營收占比約 8-9%，今年迅得半導體設備營收比重，估可倍數成長，主要成長動能來自晶圓代工廠新設 5 奈米製程廠，帶動的工程需求，同時既有的 7 奈米晶圓廠也追加訂單。

迅得產品涵蓋 PCB 及半導體設備兩大業務，半導體設備毛利率遠高於 PCB ，迅得今年成長集中半導體，主力產品是晶圓代工應用的線邊倉設備，應用在晶圓廠搬運、系統、倉儲、系統自動化及物流相關。

迅得今年第一季營收為 6.47 億元，毛利率為 27.65%，季增 3.43 個百分分點，年減 0.13 個百分點，稅後純益為 3357 萬元，較上一季轉虧為盈，扭轉連兩季虧損窘境，年減 5.66%，每股純益 0.57 元。